Nástic de Tarragona Enrique Martín: «No vamos entregados a Granada»

Enrique Martín, entrenador del Nástic, habló con los medios antes de que su equipo emprenda el viaje a Andalucía para batirse con el Granada, un equipo del que

- PARTIDOS SIN MARGEN: «Va quedando poco pero no vamos a bajar los brazos. Lucharemos hasta el final de la temporada».

- GRANADA: «Es un equipo que está ahí arriba, jugándose el ascenso. Pero en el fútbol pasan cosas. Hay que competir y no vamos entregados, sino a pelear y hacer las cosas bien para ver si somos capacesde hacer un buen partido y ganar»:

- PORTERO: «Va a jugar Isaac Becerra. Puede jugar lo mismo que Bernabé y no tengo que dar ninguna justificación. Cuando pones a alguien no tienes que explicarle nada, cuando lo quitas igual. Así es el mundo profesional y yo entiendo que ahora debe jugar Becerra como antes entendí que Bernabé. Cuando Becerra no jugó le vi tirar del carro como nunca vi antes a nadie».

