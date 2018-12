Rival Enrique Martín: «Nos vamos a partir la cara de principio a fin» /NÁSTIC DE TARRAGONA El técnico podría cambiar de sistema de juego y afirma que «estoy abierto a cualquier posibilidad» R.I. GRANADA Viernes, 7 diciembre 2018, 16:22

El entrenador del Nástic de Tarragona, Enrique Martín, dijo este viernes que de cara al choque ante el Granada «la plantilla ha trabajado muy bien y lo que nos hace falta es trasladar ese ritmo y esa soltura de los entrenamientos al partido del fin de semana». El preparador quiere olvidar la última tarde «asquerosa» en Soria y manifiesta que «vamos a por los tres de este fin de semana, que son los más importantes. No hemos de pensar en la trayectoria, es un partido muy importante y nos vamos a partir de la cara de principio a fin. Esperamos sacar el partido adelante. A mi equipo, siempre le veo con opciones de ganar porque me espero lo mejor. Veremos si tenemos un poco más de acierto, espero que se vacíen y así encontrar ese premio que tanto anhelamos».

Las bajas de su equipo en la media (David Rocha, Fali y Ramiro Guerra) hacen que los centrocampistas que apuntan a titulares sean Viti, Imanol y Javi Márquez. «No hay que quejarse porque no sirve de nada, hay que adaptarse», ha señalado un Enrique Martín que no descarta cambiar de sistema de juego para enfrentarse al Granada y dejar aparcado su habitual 3-5-2: «Nosotros practicamos un sistema de tres centrales, pero al final no es cuestión del sistema. Estoy abierto a cualquier posibilidad».

Respecto a la posibilidad de cambiar de portero no dio pistas porque «tanto Bernabé como Becerra merecen toda mi confianza» y en relación a fichar jugadores en el mercado de invierno apuntó que este tema «afecta a gente« y especialmente a »los jugadores que participan menos y que se les nota más irascibles».