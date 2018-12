Rival Enrique Martín: «El Granada es un equipo bien puesto que como cometas un error te mata» LALIGA El técnico del Nástic destaca que a su equipo para puntuar solo le ha faltado «aprovechar algunas ocasiones» R.I. GRANADA Sábado, 8 diciembre 2018, 19:57

El entrenador del Nástic, Enrique Martín, se pronunció en rueda de prensa sobre el partido que su equipo completó ante el Granada. Éstas fueron sus declaraciones:

-MOTIVOS DE LA DERROTA: «Nos ha faltado aprovechar algunas ocasiones. Ahora es fácil hablar de que el gol era gol, de que no se han pitado dos penaltis pero yo me quedo con la actitud del equipo. Es que joder, hemos jugado muy bien. Igual que el otro día hicimos el ridículo pues hoy lo hemos hecho bien y vamos a salir (de abajo) por este camino. Este el camino para salir. Ahora no hay que mirar la clasificación. Esto que hemos hecho hoy nos tiene que servir para ir para arriba y seguir adelante».

-TITULARIDAD DE BERNABÉ EN LA PORTERÍA Y CAMBIO DE SISTEMA: «Respuesta magnífica. El día del Almería también jugamos con el mismo sistema y no salió tan bien. Para mí lo importante es la actitud y los numeritos no lo son tanto. Hemos estado naturales, el balón no les ha quemado a mis jugadores y estoy contento con ellos y con la respuesta del público. Me alegro de haber hecho este partido porque nos pude servir de ejemplo para el resto de la temporada».

-LIDERAZGO EN EL VESTUARIO DEL NÁSTIC: «Si seguimos por este camino no necesitamos más liderazgos. Todos lideramos, aunque algunos equipos tienen jugadores con cierta personalidad que hace que dentro del campo tengan otro poso. Yo estoy muy contento de cómo ha estado todo el grupo en el campo y hoy han trabajado y me han demostrado que hay más líderes de lo que ellos piensan».

-DEFENSA DEL GOL DEL GRANADA: «Estaba enfadado (después del gol) porque el Granada, al margen de tener buenos futbolistas y de cómo mueve el balón, es un equipo que está bien puesto y como cometas un error te mata. Quizá sea lo que nos ha pasado en esa acción, que no estábamos tan ordenados. Hemos querido ir arriba y no por ir muchos arriba haces más daño. Normalmente estamos más ordenados ante cualquier posible contraataque y esta vez nos han pillado».