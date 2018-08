Un empate que sabe a poco

Dos de dos. El Granada volvió a empatar, esta vez en su estreno en casa ante el CD Lugo. En esta ocasión sí hubo goles -uno para cada equipo- y un buen número de ocasiones para los granadinos, lo que al final provocó que la igualada supiese a poco, sobre todo si se tiene en cuenta que los de Diego Martínez mandaron en el marcador durante algo más de la mitad del partido.

Los primeros minutos fueron de dominio local, aunque la primera ocasión del duelo la firmó el visitante Kravets, que buscó sorprender a Rui Silva con un lanzamiento que se fue desviado por poco (m.4). El Granada no perdió el control del choque y, con la disciplina defensiva que lo caracteriza, fue un equipo rocoso que pasó pocas complicaciones atrás y que logró protagonizar un par de buenas llegadas antes de adelantarse en el marcador: primero Montoro remató de cabeza junto al área pequeña un buen centro desde la derecha, pero Juan Carlos -bien posicionado en el centro de su portería- se encontró el balón. Poco más tarde Rodri controló un peligroso envío al área gallega, se cambió el esférico de pierna y lo cruzó al palo contrario de Juan Carlos, volando el meta visitante para evitar el primer tanto de la tarde para los granadinos.

Poco podría hacer dos minutos más tarde ante el acierto de Antonio Puertas. La robó el almeriense en una posición comprometida para la defensa rival, conectó con Vico que estaba en la banda izquierda y se metió hasta la cocina antes de darle un pase de la muerte para que, solo en el área pequeña, marcase el primer gol del Granada esta temporada.

Tanto Fede Vico como Antonio Puertas se mostraron mucho más incisivos que en partidos anteriores, aunque en las postrimerías del primer tiempo fue el visitante Cristian Herrera el que más cerca estuvo de alterar el marcador con un remate a bocajarro que Rui Silva rechazó como pudo.

En el inicio de la segunda parte el ritmo de juego fue más cansino. Es fácil preguntarse qué sería de este Granada si Montoro no fallara tanto a la hora de pasar el balón y de tomar decisiones importantes. Es sorprendente cómo el valenciano conserva la titularidad con el paso de los partidos pese a estar tan lejos de su mejor nivel. El que no fue titular, pero apareció poquito en la segunda mitad fue Adrián Ramos. Si el colombiano mejora su forma física podrá entrar más en juego y disputarle el puesto a Rodri, pero en este partido se quedó en el banco y cuando entró aportó poco, lo que terminó por darle la razón a su entrenador. El encuentro avanzaba sin prisa pero sin pausa hacia el minuto 90 con 1-0 en el marcador y con dos equipos tímidos a la hora de concretar sus ocasiones. No obstante, el recién ingresado Lazo sacó petróleo de un centro desde la banda izquierda que, ante el despiste de la zaga local, remató a gol libre de marca junto al segundo palo (1-1). Al Granada le entraron las prisas y tanto Vadillo (m.80) como Ramos (m.88) estuvieron cerca de marcar el gol de la victoria, pero el remate del primero desde una excelente posición y el cabezazo del segundo tras un excelente centro de Juancho acabaron marchándose por encima de la portería defendida por Juan Carlos.

El equipo rojiblanco se vio frenado en los últimos instantes por su propio nerviosismo y por una muy desafortunada actuación de Gorostegui Fernández, que se 'comió' dos clarísimas faltas a Juancho y a Vadillo. De esta manera, el empate ya no se movió del marcador. La próxima ocasión que tendrán los de Diego Martínez para buscar la primera victoria de la temporada será en casa ante otro rival que tampoco sabe lo que es ganar en estas dos jornadas: el Atlético Osasuna.

FICHA TÉCNICA

Granada: Rui Silva, Quini, Germán, Víctor Díaz, Álex Martínez, Alberto Martín, Montoro, Vadillo, Puertas, Fede Vico y Rodri (Adrián Ramos, m.48).

Lugo: Juan Carlos, Leuko, José Carlos, Bernardo, Kravets, Iriome (Lazo, m.61), Seoane, Pita, Campillo (Abujarnia, m.89), Cristian Herrera (Escriche, m.61) y Jona.

Goles: 1-0, m.26: Puertas; 1-1, m.74: Lazo

Árbitro: Gorostegui Fernández (colegio vasco). Amonestó a los locales Fede Vico, Vadillo y Quini así como a los visitantes Bernardo y Kravets.

Incidencias: Partido de liga disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes ante 8.307 espectadores (cifra oficial). Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Andrés Ruiz, socio número 1 del Granada CF.