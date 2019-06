Exrojiblanco San Emeterio: «La temporada fue muy buena, pero ya pienso en el Valladolid» Real Valladolid El jugador, que fue presentado con el Valladolid, afronta esta nueva etapa con naturalidad y profesionalidad FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 21 junio 2019, 14:35

Fede San Emeterio, centrocampista del Granada durante la temporada pasada, era presentado este viernes en Valladolid como nuevo jugador del equipo pucelano. Realmente, el cántabro es futbolista de los vallisoletanos desde hace un año, si bien su cesión al club rojiblanco evitó que San Emeterio se presentara siquiera con el.

Aunque Granada entera se pronunció a favor de que se retuviera al mediocentro, la realidad es otra y el jugador afrona este nuevo paso en su carrera con la profesionalidad que le caracteriza. «Estuve en Granada, pero sabía que estaba cedido y tenía venir aquí. Me toca intentar hacerme un hueco aquí, como me lo hice en Granada. Tengo ganas de demostrarlo», explicó antes de aclarar que «a cualquiera le gusta que le canten 'quédate', significa que has hecho buen trabajo. Yo ya te digo que tenía claro que estaba cedido y tenía que volver aquí. La temporada pasada fue muy buena, pero ya estoy pensando en el Valladolid. Aunque estuviera en Granada miraba de reojo aquí, seguía la clasificación y los partidos cuando no coincidían con los míos. Al final se consiguió el objetivo».

Tampoco negó las altas expectativas de la afición pucelana con respecto a su llegada. «La gente, viendo un poco la temporada pasada, se crea expectativas. Soy consciente de lo que puedo dar, de lo que hice el año pasado y tengo que seguir igual, con mi trabajo como he hecho siempre», respondió. A la hora de definirse como jugador, San Emeterio se centró en lo colectivo. «Juego para el equipo, lo pongo todo al servicio del colectivo. Soy un mediocentro defensivo, pendiente de segundas jugadas, rechaces, robar balones. Pero también me gusta recibir el balón e intentar sacarlo jugado».

Por último, confesó que no ha hablado aún con su nuevo técnico, Sergio González. «Ha formado un grupo sólido, esa es su virtud y yo puedo adaptarme a cualquier estilo».