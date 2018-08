Granada CF San Emeterio: «Soy un jugador al que le gusta juntar al equipo» RAMÓN L. PÉREZ El centrocampista acogió con agrado el término 'cemento' con el que lo definió Diego Martínez el pasado viernes FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Lunes, 20 agosto 2018, 13:28

El Granada presentó este lunes a su nuevo jugador, el cántabro Fede San Emeterio. El último fichaje, al que en breve debería suceder Alejandro Pozo, habló con los medios sobre su llegada a Granada, acompañado por Fran Sánchez y Macanás. «Deseamos que tu estancia aquí sea muy satisfactoria. Sé que vas a ser muy feliz y espero que a nivel deportivo aportes tu granito de arena para engrandecer el escudo que vas a representar. Yo he sido muy feliz vistiendo esta camiseta rojiblanca y te deseo toda la suerte del mundo», empezó diciendo el consejero y leyenda granadinista.

Tomó la palabra Fran Sánchez, quién ha llevado las riendas de la operación para que el centrocampista sea hoy rojiblanco. «Fede ha sido una prioridad para la dirección deporitva y el cuerpo técnico. Sinceramente, no pensábamos poder tenerlo aquí al principio del mercado. Es una pieza fudamental para el equipo por sus características y polivalencia. Es un jugador con mucho recorrido y pensamos que es fundamental para lo que quiere el míster», comentó Sánchez.

El jugador reconoció haberse decidido por el Granada gracias al cariño e insistencia que mostraron desde el club para incorporarle, aunque lo hará cedido por el Valladolid, equipo al que fue traspasado por el Sevilla. «Estoy muy contento por estar en un gran club como el Granada. Desde el primer momento me transmitieron su interés y estuvieron en constante contacto para convencerme. Desde que supe de la oferta del Granada por medio de Fran (Sánchez) y Diego (Martínez), me encantó. Es un gran club en Segunda, incluso merece estar más arriba por historia. Estoy agradecido por su interés en mí. Espero devolver esa confianza en el campo», se presentó San Emeterio.

¿Por qué se decantó por Granada?:

«Todo ha sumado. Lo de Diego, el interés que han puesto y su cercanía conmigo. Un jugador quiere estar donde se siente querido. Estuvieron muy atentos a mí durante todo el verano. Todos priorizan al Granada cuando te llama porque es un gran club en esta división y, como he dicho, hace poco estuvo en Primera. Al final vengo un poco por todo en general, por la gente que trabaja aquí y por el club en sí»

Operación a tres bandas:

«El Granada estuvo en constante contacto conmigo. En un traspaso hay muchas otras cosas, incluso algunas que a mí se me escapan y se va alargando. Al final el Sevilla y el Valladolid llegaron a un acuerdo para el traspaso y luego para la cesión aquí. Es verdad que se cerró la semana pasada, pero hemos hablado durante mucho más tiempo este verano»

Diego Martínez:

«Volver a coincidir con él tiene ventajas, porque es un entrenador que me conoce, que ya me tuvo y sabe las cualidades que puedo aportar al equipo. Por eso la adaptación quizá es más rápida. El inconveniente puede ser que conocer al entrenador puede llevar al jugador a relajarse y pensar que ya no tiene nada que demostrar. Pero no va a ser el caso. Yo voy a estar como un jugador que tiene que demostrar todo al míster, porque además he cambiado como jugador»

Definición de Diego Martínez como 'cemento':

«Me conoce y sabe mis cualidades. Sí me considero ese jugador. El que, cuando el equipo está en ataque, se necesita de escoba para 'barrer' algún balón, pues estoy ahí pendiente. Sí que esa definición fue acertada, por ser un jugador de equipo de juntar al equipo»

Partido ante el Lugo y duelo con su hermano gemelo, Borja:

«Será un partido igualado como todos los de Segunda. En la parte personal es un partido especial por enfrentarme a mi hermano después de estar siempre en los mismos equipos. Será bonito»

¿Cómo estaría más cómodo?:

«Puedo adaptarme a varias posiciones. La gran mayoría he jugado en el centro del campo y es donde más cómodo me siento. Luego jugar sólo o con un compañero al lado en el doble pivote no me da ningún problema. En el Sevilla cambié muchas veces de jugar sólo a jugar con un compañero»