GranadaCF Elogios desde la distancia de los entrenadores anteriores Lucas Alcaraz, José González, Paco Jémez y Abel Resino / Ideal Los técnicos que pasaron por la casa rojiblanca y que no están en ningún banquillo bendicen al actual Granada y esperan que siga su rumbo RAFAEL LAMELAS y CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Jueves, 17 enero 2019, 00:44

Son historia reciente del Granada, aunque ahora mismo no estén en ningún banquillo ejerciendo. Abel Resino, Lucas Alcaraz, Joseba Aguado, José Ramón Sandoval, José González y Paco Jémez tienen en común su pasado rojiblanco y, desde su posición actual de observadores del fútbol, elogian al actual proyecto nazarí. Otros compañeros con incidencias en los últimos años en el club sí están trabajando, caso de Fabri –que acaba de llegar al Karpaty ucraniano–, Anquela (Oviedo) y Oltra (Tenerife). Tony Adams, que tuvo aquel ciclo aciago cuando se produjo el descenso, declinó comentar la trayectoria actual «porque no estoy siguiendo mucho al Granada», mientras que Joaquín Caparrós, en la dirección de fútbol del Sevilla, no respondió a la petición.

Abel Resino

Temporada 11-12 y 14-15

«Si pasa la crisis que le puede venir, no perderá comba»

Abel Resino tuvo dos etapas en el Granada como solución de emergencia. En la temporada 2011-12 sustituyó a Fabri González y consiguió la primera permanencia rojiblanca en el reciente ciclo en la élite. Sorprendentemente, el presidente Quique Pina no renovó su contrato, aunque volvió a contar con él a mitad de la campaña 2014-15, como reemplazo de Joaquín Caparrós. Esa vez no logró que el equipo remontara el vuelo. El equipo se salvó después.

Aquella fue la última experiencia del toledano en un vestuario. Ha estado en China trabajando en unas escuelas y se prepara para dar el salto a algún proyecto en otro país. Preguntado por el Granada, Abel subraya que es un equipo «consistente y bien hecho, que ha sido diseñado desde el equilibrio». Es consciente de lo larga y competida que es la Segunda, «por lo que es fundamental no perder la cabeza cuando vengan lesiones, sanciones o malas rachas», apostilla. Ve a los rojiblancos como candidatos a estar arriba, «aunque no sé si entre los dos primeros. Si pasa la crisis que le puede venir a cualquier equipo, no perderá comba. Es fundamental que los momentos flojos no te pillen desarmado», agrega.

Lucas Alcaraz

Temporadas 12-13, 13-14 y 16-17

«Nadie ve al Granada fuera de los seis primeros»

Lucas Alcaraz tuvo dos ciclos con el Granada en la máxima categoría. En la primera entró en lugar de Anquela y pasó campaña y media en la entidad, amasando dos salvaciones. La última fue la del descenso de categoría, pero él no cerró el campeonato, sino que lo hizo Tony Adams. Lucas no ha parado desde entonces, aunque no le ha ido bien en las aventuras emprendidas. Pasó por la selección argelina, la UD Almería y el Real Zaragoza, al que comandó este curso en ocho partidos pero acabó cesado el 17 de diciembre.

Ahora, disfrutando como abonado del Granada que es, no para de resaltar el trabajo de Diego Martínez «como la clave de todo. La respuesta del equipo a cada solicitud que le hace la competición está siendo muy fiable y contundente. Es un equipo hecho de manera coherente. Sobre una plantilla buena de la temporada pasada se han cubierto puestos con peticiones que en muchos casos conocía el entrenador y eso propicia que el rendimiento sea más inmediato. Aparte, el entrenador ha conseguido ensamblar un equipo que es bueno con balón, pero que sobre todo es bueno sin éste. Esto está haciendo que todos crezcan, especialmente los mediapuntas. Su rendimiento individual crece a través de la seguridad defensiva. Para un delantero es un valor añadido. El equipo se sostiene en el partido y si no tiene un día bueno, como poco no pierde», pormenoriza Alcaraz.

Sobre si soportará los achaques de la segunda vuelta, el granadino es claro: «Sin duda. Hay aspectos determinantes. En el Xerez, en una situación similar, hicimos 43 puntos y se me lesionó el delantero, Geijo –que luego estuvo en el Granada–, que no tenía sustituto y era clave. Aun así, subimos, aunque lo hicimos como terceros, de forma directa porque no había 'play off'. Respetando todos los inconvenientes del fútbol, nadie ve al Granada fuera de los seis primeros. A poco que tenga suerte con las lesiones, peleará por el ascenso directo».

Sobre posibles refuerzos, Alcaraz no cree «en plantillas largas porque no suelen ser muy operativas. Cuando vas a usar un jugador lleva meses sin jugar. Las plantillas no tienen que ser cortas ni largas, sino suficientes. La del Granada está siendo así y creo que al mercado están yendo a algunas pinceladas. Los equipos son difíciles de mejorar en enero, más uno que va primero», sentencia.

Paco Jémez

Temporada 16-17

«Yo sí creo que hay que tener una plantilla larga»

Paco Jémez inició el último ejercicio del Granada en Primera división en la etapa moderna. «Fue una pantomima, porque yo vine a este equipo con mucha ilusión, a una gran ciudad y me vendieron unas cosas que nunca se cumplieron. Cuando se llega a un club sin planificación ocurren estas cosas. A los hechos me remito porque el Granada ya no levantó cabeza y no salió de los últimos puestos», rememora.

Tras un paso por México, en el Cruz Azul, y por la UD Las Palmas, con la que sufrió el descenso a Segunda al final de la temporada pasada, Jémez espera una oferta mientras ejerce de comentarista, por lo que observa cada semana imágenes de los equipos de las dos categorías principales del fútbol español. «Al Granada sólo lo he visto en directo en Riazor y ese día y no me gustó. El Dépor fue superior. Pero en el resto de encuentros que he seguido por televisión sí me ha parecido un equipo fiable que puede estar en la parte de arriba si mantiene los mismos principios. Está líder con justicia», aporta.

A diferencia de Alcaraz, Jémez sí piensa que tiene que haber suficiente fondo de armario. «Las plantillas tienen que ser largas y de calidad porque hay innumerables incidentes a lo largo de una temporada y el resto de equipos van a apretar para recortar diferencias». Jémez considera que el Granada tiene que intentar «ascender directo», porque «el 'play off' es más abierto y a veces no refleja una buena temporada. Si te pilla en el momento culminante sin algunos de tus futbolistas importantes, te puede pasar factura».

Prefiere no mojarse sobre los actuales gestores del club granadinista, a los que no conoce mucho, pero sí afirma que «el equipo parece que se está llevando con criterio, algo que faltó cuando me tocó estar por allí. El fútbol no es ninguna lotería. Si cuando se trabaja bien puede que las cosas no salgan bien, si se hacen mal es mucho peor».

José Ramón Sandoval

Temporada 2014-15 y 2015-16

«Las sensaciones son sólidas, no ves un partido desastroso»

José Ramón Sandoval vivió este verano una extraña situación tras salvar el curso pasado al Córdoba y ver cómo le entregaban el nuevo proyecto a Francisco. El almeriense huyó antes de empezar la competición y entonces recurrieron al de Humanes, que sin embargo se quedó a mitad de camino. En Granada vivió algo parecido en la temporada 2014-15, cuando en cuatro partidos obtuvo una salvación milagrosa, pero la campaña siguiente no la pudo acabar en el banquillo rojiblanco.

Ahora que sigue muy de cerca toda la Segunda división, asegura tajante que al Granada «lo veo un equipo de Primera división». El entrenador madrileño entiende que «lo más importante de un club, que el Granada no lo había hecho, es creer en la figura del entrenador. Poner a sus servicios los jugadores que él cree que pueden ser suficientes. La plantilla no es muy amplia. Tiene 15 futbolistas que pueden jugar bien, y el resto son comodines que encima no te van a generar un mal ambiente en el vestuario», explica antes de añadir que «me enamora el hambre» de los futbolistas rojiblancos. De Diego Martínez ensalza su capacidad para «sacar las debilidades del rival a relucir».

Viendo el desarrollo de la primera vuelta afirma tajante que el equipo de Diego Martínez «no va a flojear. Un equipo que hace 40 puntos en la primera vuelta es equipo de Primera división. Va a tener su racha negativa, todos lo tienen, pero lo bueno que está haciendo el Granada es que en los partidos que no gana puntúa. Las sensaciones son sólidas, no ves un partido desastroso. Para ganarle o empatarle hay que hacer las cosas muy bien. Los averages los tiene también muy a favor». A ello une que «si a falta de diez jornadas está ahí la ciudad se va a volcar. Yo he vivido ese campo lleno y eso pesa». Destaca por encima de todo «la comunión que hay club, cuerpo técnico y jugadores. Se lo creen».

José González

Temporada 2015-16

«Estar donde está parece sencillo, pero no lo es»

José González ofreció a la afición rojiblanca su último gran regalo en forma de permanencia la campaña 2015-16. Después todo fueron sinsabores. No se le presentó la renovación con la llegada de los nuevos gestores y regresó a China, de donde había llegado. Después intentó salvar al Málaga la temporada pasada pero falló en la apuesta. Ahora, en Cádiz, en casa, disfruta de la familia tras declinar algunas opciones para entrenar en el extranjero.

Del Granada, al que vio en directo la pasada semana en el Ramón de Carranza, destaca que «estar donde está parece sencillo, pero no lo es. Asumir un rol de favorito es difícil de cumplir». Señala como clave la regularidad porque «en esta categoría pierdes contra cualquiera y una derrota te hace dudar». El Granada, asegura, «tiene mimbres, está bien dirigido, con el tiempo tiene que crecer más que fallar». No se moja sobre la necesidad de reforzar en el mercado de invierno pero sí habla del futuro: «Existe una base para crecer, que es lo importante en Segunda división. Que cuando quedan seis u ocho partidos esté fuerte». Sobre el exceso de presión que se puede generar, el gaditano recuerda que «aunque el club y la afición son de Primera división, los jugadores son de Segunda».

Joseba Aguado

Temporada 2014-15

«Mejor no lanzar ninguna campana al vuelo»

Nadie mejor que él conoce al actual Granada porque lo sigue cada jornada, en Los Cármenes o desde casa. Llevó al filial rojiblanco de Primera Andaluza a Segunda B. Tuvo su gran regalo dirigiendo al primer equipo en el Calderón el 18 de enero de 2015. Después pasó por el Maracena y el Linares y ha ofrecido algunas charlas en China, comenta los partidos del Granada en la Ser y es visitador de aparatología médica.

Del equipo de Diego Martínez apunta que «es muy fiable». Cree que «le ha venido muy bien quitarse la presión de estar obligado a ascender». A pesar de que se habla de una plantilla corta «en cada línea ha habido uno o dos jugadores para suplir. En el ataque, por ejemplo, todos están teniendo un papel increíble. Ahora Ojeda tendrá que demostrar que tiene ese nivel. La clave es que los jugadores que el año pasado estaban y se hablaba de su calidad, este año la están demostrando. A ello se unen los buenos refuerzos», relata. De todos destaca a Germán y Montoro, que son «los capitanes generales». Les suma el resto y destaca que «defiende todo el mundo, hasta la gente del banquillo. La vinculación de todos hace que los equipos sean grandes. Cómo celebran los goles, cómo compiten...».

«A día de hoy somos los favoritos para ascender, pero aquí en Granada mejor no lanzar ninguna campana al vuelo que luego...», asevera el técnico granadino. Sobre la escasez o no de efectivos en la plantilla, cree que «uno o dos refuerzos está bien, no conviene sacar al equipo de esa dinámica».