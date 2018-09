Granada CF Echu y Varela, dos 'rayitos' granadinos para la banda izquierda del Majadahonda Jesús Rodríguez y Francisco Varela, juventud y proyección granadina para la revelación majariega. / RAYO MAJADAHONDA IDEAL habló con los dos granadinos en una semana especial, la del regreso a su ciudad y a Los Cármenes FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 15 septiembre 2018, 01:00

Dicen que cuando uno vuelve a su ciudad o a su barrio lo está haciendo también al santuario donde se crió. Y es que el regreso a casa siempre es especial. Lo es en la vida y debe serlo en el fútbol, pues emociona encontrarse con la silueta recortada en el horizonte de aquel estadio al que acudiste de niño. Este fin de semana será el Rayo Majadahonda el que haga sus maletas y ponga rumbo hacia el sur para medirse al Granada, casa para dos rayistas. IDEAL ha hablado con Echu y Varela, dos jugadores granadinos en el plantel de Antonio Iriondo, que se ha destapado como una de las revelaciones en el inicio del curso.

Francisco Varela (Atarfe, 1994) ha llegado al Rayo Majadahonda tras dos campañas en Oviedo. El lateral zurdo confía con hacerse un hueco en el once tipo de Iriondo. «Nos estamos adaptando poco a poco a Segunda, tenemos jugadores con calidad para hacer nuestro juego. Estas dos últimas jornadas se han dado los resultados que esperábamos. Personalmente, me he encontrado con gente muy llana y ha sido fácil adaptarme. Estoy muy contento, en Oviedo no se hacía tanto hincapié en tener el balón, cosa que aquí sí y me viene muy bien», comenta Varela, para el que hay que seguir en esa línea y coger los conceptos que inculca el entrenador.

Se reencontrará con gente a la que conoce de la cantera del Betis, como su amigo Vadillo o Álex Martínez, al que le compitió el puesto. «Con Vadillo he estado muchos años y con Álex uno. La relación es muy buena. Pedro Morilla también estaba en la cantera cuando yo estaba allí, me dará mucha alegría encontrarme con ellos de nuevo el domingo», dijo sobre esa presencia bética en el actual Granada. Sobre el partido, Varela lo afronta sabiendo la complejidad del mismo. La clave para sumar «está en nosotros mismos, en hacer nuestro juego y crear muchas ocasiones. Para ello habrá que tener el balón lo máximo posible».

El jugador nacido en Atarfe opina que el Granada se ha reforzado bien, con jugadores de calidad que deben irse adaptando. «Cualquier equipo puede sufrir. El Elche bajó de Primera, tenía un gran equipo y bajó a Segunda B. No te puedes relajar y, de ahí que se piense en salvarse lo antes posible, pero el Granada tiene equipo para estar arriba», comentó Varela, que guarda buenos recuerdos de su etapa en el club. «Estuve como infantil, se portaron muy bien conmigo cuando tuve esa oportunidad de salir al Betis y me facilitaron las cosas. Por aquel entonces el equipo estaba en Segunda B y estos años atrás han estado en Primera. Lo veo con ganas de volver algún día, claro que sí», se confesó el lateral zurdo, quien espera que vayan familiares y amigos desde Atarfe a ver el partido. Explica cómo es actuar en el Wanda Metropolitano. «Jugar en estadios así motiva aún más. Ves el estadio y tienes muchas ganas de pisar el césped. No se juega todos los días en un campo que se usará para la final de la Champions».

Con menos protagonismo por su juventud, pero ilusionado se presenta Jesús Rodríguez (Almuñécar, 1998), conocido como 'Echu'. Este prometedor interior y extremo izquierdo se encuentra ante su primera campaña como profesional tras acabar su formación juvenil en la cantera del Real Madrid. «Llevamos una dinámica muy buena. Aunque los dos primeros partidos no tuvimos un buen resultado, no cambiamos nuestro juego y en los últimos nos ha ido muy bien. Veo al vestuario muy feliz por jugar como estamos jugando», dijo sobre las primeras jornadas en Segunda, una categoría que en lo personal supone un salto grande para él. «Cambia bastante estar en División de Honor juvenil a estar en Segunda B (cedido el año pasado en el CD El Ejido). Ya pegar el salto al nivel profesional cuesta con 20 años, pero el grupo me ha acogido genial. El míster habla conmigo y no estoy obsesionado porque me estoy adaptando y es difícil. Pero va fenomenal. Sé qué es el nivel profesional y con mi edad cuesta, pero estoy muy contento», confiesa con humildad el joven talento granadino.

No ocultó en ningún momento lo especial que es esta semana. «Sería la primera vez que jugaría en Los Cármenes. Va a ser un partido complicado pero vamos a ir con la iniciativa de hacer nuestro juego. El Granada tiene un gran equipo y viene de ganar 1-3 en Extremadura, pero tenemos un buen equipo y podemos sacar los tres puntos. Tenemos que seguir asociándonos y teniendo la posesión», explica Echu, que prevé un partido muy emocionante. «El que vea después el resumen se arrepentirá de no haber ido al estadio», advierte.

«El Granada ha estado en Primera y va a aspirar siempre a lo máximo. Estar en cadete en el Granada fue inolvidable. Me trataron genial y tengo contacto con los entrenadores con los que he estado», contó Echu a IDEAL. Como Varela, el jugador espera que vayan muchos familiares y amigos. «Estoy deseando que llegue el partido y ojalá debutar en Los Cármenes. Hacer allí mi primer gol profesional sería lo máximo», confesó. Por último, el jugador cedido por el Real Madrid contó la naturalidad con la que juega en el campo del rival merengue. «Disfrutar de un gran campo como el Wanda es muy grande».