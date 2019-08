Filial Duro castigo para el filial por no aplicar el 'método Zidane' Mario intenta zafarse de un rival en una jugada de ataque. / /LOF El Recreativo Granada ofreció una buena imagen en Córdoba, donde perdió por 2-1 al encajar un penalti en el tiempo de descuento ANTONIO NAVARRO GRANADA Martes, 27 agosto 2019, 01:39

Dijo Zinedine Zidane que el Real Madrid tenía que haber mandado el balón «a tomar por saco» para conservar la victoria provisional que tenía en su encuentro del pasado sábado ante el Real Valladolid y esa misma sensación es la que se le quedó al Recreativo Granada tras disputar su primera jornada de liga en el estadio El Arcángel.

El filial rojiblanco tenía en sus manos un empate a uno que era un premio suculento ante uno de los rivales más poderosos de la categoría, pero en el 90 de partido el Córdoba tuvo un saque de banda a su favor que logró meter en el área y allí ningún defensor rojiblanco fue capaz de mandarlo a cualquier otra parte del estadio cordobesista. Fue por eso que Juanto terminó recogiéndolo en una zona muy peligrosa y Héctor, curiosamente el futbolista más veterano del once titular, derribándolo en un intento de robarle el balón que no le salió nada bien.

Un buen Recreativo

El 2-1 final fue un duro castigo para un buen Recreativo, que salió inspirado al terreno de juego y logró adelantarse en el marcador a los once segundos. Mario, que fue de más a menos, puso un excelente servicio al interior del área para que Rubén Sánchez fusilara a Isaac Becerra. Una triple buena noticia en un abrir y cerrar de ojos: que Mario creara peligro por la izquierda, que Rubén Sánchez marcara su primer tanto del campeonato tras dos temporadas tormentosas y que el Recreativo se adelantara en casa del histórico Córdoba CF. Conservó el filial rojiblanco esa ventaja hasta el minuto 20 pero, a pesar de encajar el tanto del empate por mediación de Javi Flores, el conjunto granadino mantuvo el tipo en todo momento y no se arrodilló ante el Córdoba. David Tenorio quiere armar un equipo competitivo y sobre el césped se vio un bloque ordenado y solidario tanto en defensa como con el balón en los pies, lo que hace pensar que el preparador granadino va por buen camino.

Isma y Sebban

En la media, Sebban cuajó un encuentro notable como socio de Isma Ruiz, canterano del que se espera mucho pero al que no se le puede exigir que brille desde la primera jornada de liga. El trabajo defensivo fue bueno hasta la desafortunada jugada del 90 y en ataque a Rubén Sánchez le anularon un gol por un ajustado fuera de juego en la recta final del partido, en la que el filial llegó a soñar con quedarse los tres puntos.

Así pues, el comienzo es esperanzador a pesar de la dura derrota. Aunque cabe plantearse algunas dudas. La primera es si el equipo logrará mejorar semana tras semana, pues la pasada campaña también la empezó muy bien (ganando 2-3 en casa del Cartagena) y luego sufrió hasta el punto de no poder firmar la permanencia hasta la última jornada. Y otra de las dudas es si el Recreativo se puede permitir el lujo de no alcanzar un acuerdo con Antonio Marín, jugador granadino que ya ha demostrado su valía en esta difícil Segunda B con la camiseta del Recreativo Granada pero con el que de momento no ha existido un entendimiento para su renovación.

La inexperiencia es un 'problema' con el que conviven todos los filiales y el saber mezclar futbolistas más maduros con otros que merecen tener la oportunidad de ir creciendo es un don del que suelen presumir las mejores canteras de nuestro fútbol.