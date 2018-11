Filial Un duelo inédito para comprobar la evolución del Recreativo Granada /ALFREDO AGUILAR El filial rojiblanco se mide al Ibiza con la intención de volver a ganar en casa tras haberse impuesto al Murcia en La Condomina ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 11 noviembre 2018, 01:13

Un horario extraño acompañará a uno de los encuentros más exóticos de la jornada en Segunda B. El Recreativo Granada se enfrentará por primera vez en su historia a la UD Ibiza, un duelo que comenzará a las 10 horas porque el club rojiblanco ha querido evitar que coincida con el horario del primer equipo. En Ibiza no están contentos con esta decisión y el presidente de la entidad balear, Amadeo Salvo, ha declarado que el Granada ha cambiado el horario de manera «unilateral» y «sin motivo alguno».

El ibicenco no es un equipo convencional. En primer lugar porque fue el último en llegar al Grupo IV de Segunda B, ocupando la plaza que dejó vacante el Lorca FC a causa de su descenso administrativo. Y en segundo lugar porque la plantilla del conjunto balear está compuesta por un heterogéneo grupo de jugadores jóvenes y otros mucho más contrastados tanto a nivel nacional como internacional. Su entrenador, Andrés Palop, de momento mantiene al equipo alejado del descenso, aunque en la isla se tiene el deseo de ver al club en Segunda lo antes posible. El que fuera guardameta del Sevilla dirige a un equipo en el que juega un ex del Granada, Iosu Villar, y una antigua estrella del fútbol italiano: el delantero Marco Borriello (ex del Milan y de la Roma). Por su parte, el filial granadino llega a la cita eufórico tras haber logrado vencer al Murcia en La Condomina.

En el apartado de bajas el técnico del Recreativo no podrá contar con los lesionados Isi y Adri Rivas ni con Juancho, citado con el primer equipo. El Ibiza ha viajado a Granada con todos sus jugadores disponibles.