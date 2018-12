Granada CF Dudas con la mediapunta en el último entreno a puerta abierta del año Puertas trata de escapar de su compañero Pozo. / GCF | P.Villoslada El Granada volverá a ejercitarse mañana en la Ciudad Deportiva y el jueves en Tenerife FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Martes, 18 diciembre 2018, 12:48

El Granada volvió a ejercitarse a puerta abierta en su cuartel general, la Ciudad Deporiva. Fue en la última sesión de estas características, pues no habrá más entrenamientos a puerta abierta hasta el próximo 2019. Fue una mañana de trabajo en la que destacaron la ausencia de Montoro y las dudas con la mediapunta. Una incógnita que empezará a resolverse en las dos próximas sesiones a puerta cerrada que tendrán los rojiblancos.

Por el mediocentro valenciano entró en el grupo el capitán del filial, Andrés García, que cuajó un gran entrenamiento con los 'mayores'. También estuvo muy fino de cara a puerta el colombiano Juancho. Además de Montoro, que sigue arrastrando molestias físicas desde hace varias semanas, fueron baja Álex Martínez, Adri Castellano y Fran Rico. Estos dos últimos sí saltaron al césped con sus compañeros, pero luego realizaron trabajo al margen de estos para seguir evolucionando de sus respectivas lesiones.

El entrenamiento comenzó con varios ejercicios distendidos en los que los jugadores calentaron motores para pasar a dos trabajos algo más específicos. El primero, ligado a la presión y la circulación de balón, dividió al plantel en cuatro equipos. El objetivo era movel el esférico entre dos conjuntos, sorteando la presión de un tercero para definir en las miniporterías.

El segundo ejercicio ya no contó con los titulares, que se retiraron para descansar. No lo hizo uno de ellos, y fue ahí donde se ejemplificaron las dudas que pueden existir en Diego Martínez con respecto a quién ocupará la zona central de la triple mediapunta. Antonio Puertas no se retiró con el resto y siguió entrenando en esa segunda parte de la mañana. El ejercicio se basó en el desmarque y la mezcla de juego por dentro y por las bandas. Fede Vico, quien ocuparía su plaza si el almeriense dejara el once, también realizó esta parte del entrenamiento dada su condición de suplente en el Granada-Oviedo.