Tengo dudas Cartas desde China ¿Qué es un modelo de juego? ¿Emerge de las interacciones naturales de los jugadores o de nuestros proyectos imaginarios? Ojeda controla una pelota en el partido ante Las Palmas. / Fermín Rodríguez KEVIN VIDAÑA GRANADA Miércoles, 27 marzo 2019, 23:57

Los entrenadores hacemos jugar a los jugadores? ¿Hay quienes no sean expertos en dialéctica? ¿Nuestra figura es una mentira en venta para consumidores irreflexivos? ¿Somos una enfermedad psicosomática? ¿Qué pasaría sin nosotros? ¿A qué llamamos entrenar? ¿Y jugar? ¿Qué es jugar bien? ¿Se pueden pintar cuadros con los pies? ¿Por qué entrenamos el contraataque, por ejemplo, si el juego depende de las capacidades naturales de los que juegan? ¿El juego se puede dividir en fases? ¿Qué se puede entrenar que no se pueda jugar? ¿Por qué ordenamos según nuestro entendimiento el aparente desorden de los que juegan? ¿Por qué nos empecinamos en hacer del juego una cosa seria? ¿Sabemos que la seriedad atenta contra la esencia imprevisible del juego? ¿Un entrenador puede ser ofensivo o defensivo? ¿Puede ser ganador o perdedor? ¿Puede ser especialista en una determinada manera de jugar? ¿Para qué es contratado? ¿El fútbol se enseña o se aprende? ¿Los futbolistas nacen o se hacen? ¿Los jugadores son la táctica entre sí o hay que incorporársela? ¿Limitamos sus posibilidades con lo que sabemos? ¿Solo ellos mismos pueden tejer una red consecuente de sus capacidades reales? ¿Qué es un modelo de juego? ¿Emerge de las interacciones naturales de los jugadores o de nuestros proyectos imaginarios? ¿Nuestro sistema preferido es el 1-4-3-3, que ahora está de moda, o atendemos a las necesidades específicas del funcionamiento dinámico? ¿Las piezas se suman o interactúan? ¿Buenas ideas hacen buenos jugadores o buenos jugadores hacen buenas ideas? ¿Por qué pretendemos linealidad en un fenómeno complejo? ¿Cómo descubrimos las posibilidades circunstanciales y potenciales del funcionamiento colectivo? ¿El valor del hombre es el valor de sus relaciones? ¿Proponemos contextos donde se puedan expresar fluidas? ¿Cómo vamos a pretender que el jugador interprete bien el juego si solo ve una parte reducida? ¿En el fútbol está todo inventado aunque todavía no exista la clonación humana? ¿La tarea es modelar las ideas de cada uno de los individuos que conforman el equipo? ¿Para qué deseamos que todos piensen lo mismo en una determinada situación? ¿Qué es de la individualidad?