Granada CF División de opiniones sobre la conveniencia de repetir alineación /A. AGUILAR Un 57% de los participantes en nuestra última encuesta realizaría alguna modificación en el once ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 1 diciembre 2018, 02:22

División de opiniones entre los participantes en nuestra última encuesta en la red social Twitter acerca de si Diego Martínez debería repetir o no en La Rosaleda el mismo once que alineó en el anterior encuentro de liga ante el Sporting.

Puede hacerlo porque no tiene ninguna baja nueva para este partido, pero un 57% de los votantes opina que sería más adecuado incluir alguna modificación respecto al once titular de la pasada jornada.

A tenor de lo visto hasta ahora los cambios más probables serían devolver a Pozo o a Rodri al once, pues la portería y la defensa llevan meses sin sufrir alteraciones por decisión técnica. No obstante, repetir la alineación puesta en liza ante el Sporting no es ni mucho menos una mala opción para el 43% restante de los participantes, que cree que sería lo más adecuado.