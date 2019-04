Rueda de prensa Diego: «Es de esos partidos en los que me gustaría convocar a todos» P. V. / GCF Diego Martínez podrá contar con Montoro en un partido «que es importante, pero no definitivo» RAFAEL LAMELAS GRANADA Viernes, 5 abril 2019, 13:35

El entrenador del Granada, Diego Martínez, se pronunció sobre el encuentro que su equipo disputa este sábado frente al Málaga (18 horas, Los Cármenes) en la tradicional rueda de prensa previa al partido.

PARTIDO DECISIVO: «Creo que es importante, pero no definitivo. Faltan diez jornadas. Es de rivalidad regional. Quién iba a decir que íbamos a estar en este margen de puntos ambos, gran temporada. Ambientazo, gran nivel individual y colectivo... Partido para competir, disfrutar, con igualdad, que se decidirá en los detalles. El más acertado se lo llevará».

MAL TIEMPO: «Las circunstancias no las elegimos. Sí la actitud ante ellas. Creo que la nuestra es excelente. Tendremos que adaptarnos a todo. Me sabe mal por la gente. Creo que el césped aguantará, pero me sabe mal por el ambiente. Al descubierto será desagradable. El equipo pensará en competir y luchar. Es de esos partidos que necesitamos que padres, hijos, nietos... todo el granadinismo, bajo cualquier meteorología, peleamos juntos en conexión».

LESIONADOS: «Espero tener a todos disponibles. Hay algún resfriado de última hora, pero esperamos que estén todos».

SIN BAJAS: Álex (Martínez) y Fran (Rico) no tienen el alta competitiva y continúan con su proceso. El resto está bien. En Soria casi no juega San Emeterio por una molestia, por ejemplo. Y los resfriados están ahí. Es una situación que no se ha dado, que estén casi todos disponibles, lo que aumenta el nivel de competitividad. Es cierto que es de esos partidos en los que me gustaría convocar a todo el mundo. Dejaré a jugadores que se merecen estar».

RIVAL: «Es fortísimo en los duelos individuales, con un gran nivel físico y técnico, fuertes en estrategia. Saques de banda son córners con Luis Hernández. Meten a mucha gente en las áreas para el remate. Tienen un gran poderío aéreo. Se ha mostrado fuera de casa muy bien, con solidez. Es difícil hacerles daño y cuentan con un gran entrenador. Un equipo con experiencia en Primera... Es de los grandes de la categoría. Después de 32 jornadas estar en el mismo escalón es un éxito. Queremos ganar y sabemos que nos exigirán lo máximo. Hay que sacar lo mejor de nosotros. Estos retos nos estimulan».

PUERTAS: «Su suplencia ha sido una cuestión de ver el rendimiento de los jugadores. Cuando llegamos no jugaba. Hizo un gran inicio, luego tuvo una situación de menor rendimiento y aportación desde el banquillo. En los últimos partidos estuvo muy bien. Sobrevaloramos el once titular e infravaloramos lo del banquillo. Prefiero un rendimiento diez jugando 20 minutos que obtener un cinco jugando 90. Le pasa a todos. Hay que buscar rendimiento colectivo. Hace dos o tres meses respondía a la inversa sobre un futbolista u otro. Tratamos de darles confianza».

HIPÓTESIS POSITIVAS Y NEGATIVAS: «Me quedo en el medio. Sólo existe el Málaga. Dar lo mejor de nosotros en este partido. Esto nos trajo hasta aquí y no nos salimos de este camino. Ya no es una cuestión mía, sino que se ha visto. Hay que ir al límite. Un día que no estás acertado, un despiste... te cuesta los puntos. El equipo sabe lo que hay. Podemos ganar a todos, pero desde nuestro mejor nivel. Que en colectivo demos una nota alta. Lo que nos permite competir bien. No pensamos más allá. Ni cuando ganamos varios partidos ni cuando no lo hacemos. Lo que condiciona son los méritos y que en momentos puntuales el azar caiga de nuestro lado».