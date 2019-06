Granada CF Diego Martínez: «Nuestra victoria ha sido despertar un sentimiento» Diego Martínez, feliz en su última rueda de prensa previa. / Pepe Marín El técnico gallego puso la conexión con la grada y el orgullo de esta por encima del ascenso logrado FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 7 junio 2019, 14:17

El Granada afronta con atípica calma una última jornada en la que nada está en juego. No a nivel clasificatorio. Tras varios días celebrando el regreso a Primera, el técnico de los rojiblancos aseguró la presencia de Rico ante el Alcorcón y quiso disfrutar del último kilómetro de la maratón porque jugar este partido con el ascenso directo en el bolsillo «nos lo hemos ganado a pulso».

- ¿CÓMO AFRONTAR ESTE PARTIDO?: «Es el mejor partido para afrontar del mundo. Es el partido soñado por cualquier equipo y entrenador, venimos de una emotividad desbordante. Conseguir el ascenso directo a falta de una jornada es extraordinario. Me quedo con las caras de las personas que nos acompañaron el otro día. Ver ese sentimiento en la calle, a la gente llorando de felicidad. He visto más camisetas rojiblancas horizontales en estos días que en los seis primeros meses en Granada. Eso tiene que ver con la identificación y conexión. Eso va más allá del logro deportivo, tiene que ver con los valores que nos han traído hasta aquí. Esa es nuestra victoria, despertar un sentimiento».

- ¿QUIÉN JUGARÁ?: «No sé quién voy a poder alinear mañana. En Mallorca, después del partido jugamos otro partido. Otro ayer. Las bebidas de recuperación, con hielo, no fueron las más adecuadas (bromeó). Vamos a intentar ser justos posibles para que jueguen todos los jugadores».

- MINUTOS PARA LOS SECUNDARIOS: «Aquí no hay papeles secundarios. Todos son importantes. Bernardo, tras no jugar en muchos partidos, salió a jugar el día del Cádiz con una sonrisa en la cara. Alberto no venía de jugar y lo hizo de titular ante el Cádiz. Todos han hecho una labor en el día a día y en el vestuario que ha sido fundamental. Es una de las claves, poner el equipo por encima de los egos. Eso tiene que ver con términos como 'todos son importantes', no con que haya papeles secundarios. Eso es lo que nos ha traído hasta aquí».

- ALCORCÓN: «Sé lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a utilizar a nuestra gente, queremos ganar el partido. Nuestras armas van a ir más por la emotividad, poder cerrar la temporada con una victoria delante de la afición. Lo más importante es que estemos lo más concentrados posible. Será un partido quizá con menos ritmo, pero tenemos que dejar atrás la tensión de los últimos partidos que ha perjudicado nuestro juego aunque la hemos gestionado bien. Los puntos y el rendimiento del equipo en el tramo final de la temporada tiene mucho mérito. Todavía tenemos que asentar las emociones. Se ha conseguido lo que dije en la primera rueda de prensa: 'que la afición estuviera orgullosa de su equipo más allá del resultado'».

- FRAN RICO: «Va a jugar. ¿Cuánto? ¿Cuándo? No lo sé. Mañana lo veréis»

- HÉROE DEL ASCENSO: «El ídolo es el equipo. Agradezco esas muestras de cariño. Ver esa plaza del ayuntamiento demostrando tanto cariño al equipo, cada vez que pase por ahí lo recordaré y me emociono. El gran mérito es que hemos sido un equipo en mayúsculas. El entrenador en las victorias debe ser el último, aunque en las derrotas sea el primero».

- MANTENER TODO ESTO EN PRIMERA: «El futuro no lo tengo en la cabeza. No pienso en ello. Esas dudas las podíamos tener hace un año y era peor. Esos valores ni siquiera habían tenido una consecuencia de éxito. Era cuestión de fe. Ahora es más una cuestión de realidad. Cuando llegue el año que viene, será el momento de planificar. Es un momento de analizar el proceso que nos ha traído hasta aquí para aprender y seguir creyendo en ello. El tronco debe seguir, que son los valores. Más allá de los nombres, ni de jugadores ni de entrenador. Es momento de analizar las estadísticas, las decisiones incomprendidas que luego tuvieron fruto y también los errores que hemos cometido».

- UN MOMENTO DE LA TEMPORADA: «Quedarte con un momento es difícil. Hasta el día del Sporting, que perdimos, me sentía orgulloso de estos jugadores. Contra el Cádiz, igual. Hemos sido un equipo feliz en la adversidad, todos han creído en una idea y en esos valores. Creo que al final quedará la celebración en el ayuntamiento, o cuando me enteré de que había acabado el Albacete-Málaga y me fui corriendo al centro del campo. Seguro que al final, en un banco de la Alhambra, me acordaré del día a día».

- ¿ES CONSCIENTE DE LO QUE HAN CONSEGUIDO?: «Hemos conseguido. Yo formo parte. Esto es una creencia y una actitud. Dejadme disfrutar. En el avión de vuelta de Mallorca, decía 'somos de Primera', pero a nivel interno. Sí puedo decir que nos lo hemos ganado a pulso».

- ¿QUÉ HA SIDO LO MÁS IMPORTANTE?: «La conexión y la identificación, eso vale mucho más que un ascenso. Ahí es donde nos tenemos que apoyar. La emoción y el orgullo de ser de este equipo lo han conseguido estos jugadores y para mí es el mejor éxito».