Diego Martínez: «Es un momento para disfrutar, ser ambiciosos y estar orgullosos del equipo»
GRANADA Viernes, 31 mayo 2019, 13:59

Diego Martínez compareció antes de viajar este sábado a Mallorca, donde el equipo rojiblanco afrontará el segundo asalto a Primera. El gallego incidió en las palabras equipo, competir y normalidad, quitando hierro a la consecuencia directa que tendría ganar: ser equipo de Primera.

- DEFENSA: «Bernardo está mejor, veremos cómo evoluciona en el último entrenamiento. Es normal y lógico (las lesiones y sanciones) en una Liga tan larga. La otra semana fue San Emeterio, esta semana Martínez, es algo que como equipo tenemos que afrontar».

- MALLORCA: «Es un equipo que me gusta mucho, me parece de los mejores de la categoría porque es bueno en muchas facetas distintas. Están preparados para afrontar distintos tipos de partido. Cuenta con jugadores importantes como Lago Junior, Salva Sevilla, Budimir, Abdón Prats, Álex López,... Los jugadores de arriba los alternan y hacen daño. Luego la gente por dentro tiene buen pie, es un equipo bien armado, bien construido defensivamente. Como local tiene unos números extraordinarios: es el segundo equipo que más gana como local y el que más goles anota en casa. Es un reto más que tenemos que afrontar».

MORALEJA DEL EMPATE ANTE EL CÁDIZ: «Lo de la bola de partido es cosa vuestra, nosotros no lo afrontamos así. Lo entiendo periodísticamente, pero nosotros no sabíamos las consecuencias del partido del Cádiz, ni las del domingo. Siempre hemos mirado al aprendizaje, más allá del resultado. Creo que el equipo ha jugado últimamente unos partidos de intensidad emocional importante y la hemos gestionado bien. De seis partidos hemos ganado cuatro y empatado dos. El otro día habríamos querido ganar todos, igual que en Oviedo. Es verdad que nos faltó jugar más sueltos, pero el rival de enfrente se cerraba bien. Tenemos que pensar en ser nosotros mismos. Vamos con toda la confianza y la ilusión del mundo a Mallorca, porque este equipo es competitivo, siempre está cerca de ganar. El otro día no fue un buen partido, pero hasta el 77 íbamos ganando y no lo hicimos por una genialidad de Aketxe. Desde el primer día sí que podíamos comprometernos a lo que hemos visto estos 40 partidos: luchar al máximo y competir cada partido como si fuera el último. No es debatible que este equipo tiene 75 puntos y los ha ganado a pulso».

- ¿TRANQUILIZA JUGAR FUERA?: «No. Cuando hablo de la carga emocional, lo hago por todos los equipos, todos la tienen. Nosotros la hemos gestionado muy bien, aunque comparto que en momentos del Cádiz queríamos que acabara ya el partido y eso jugó en nuestra contra. Ha pasado en otros partidos durante la temporada cuando ganas por la mínima. Ahora sólo hay dos equipos con opociones de segunda plaza, ves todos los equipos fortísimos económica, social y deportivamente que han quedado fuera de esas dos plazas, te pones en perspectiva y te das cuenta de que estamos muy bien. Es un momento para disfrutar, ser ambiciosos, competir el partido y estar orgullosos del equipo. Pero es que así hemos afrontado los 40 partidos anteriores, por eso estamos aquí. Cuando acabe el partido, habrá que ver cómo hemos quedado, ver la jornada y tener normalidad. Ahora hay que confiar en el equipo más que nunca».

- ALBACETE-MÁLAGA: «Tenemos que centrarnos en lo nuestro. Para optar a ganar un partido, el Granada tiene que ir al límite de su ímite en todo: concentración, eficacia, acierto,...».

- ÁLEX MARTÍNEZ: «Todos los que están disponibles están preparados para jugar».

- EL MALLORCA NECESITA LOS PUNTOS: «Es un muy buen equipo. Me gustó mucho cuando jugó aquí, lo que ha hecho Vicente Moreno tiene mucho mérito. Te pueden jugar un partido en bloque bajo, apretarte arriba, tienen muchos registros y alternativas».

- NECESIDAD EN LO ÚLTIMOS PARTIDOS: «Fuimos a Albacete y era el partido del año, fuimos a Oviedo y se jugaban el 'play off',... Todos nos jugamos tanto y vamos tan al límite, pero este tipo de partidos nos gusta. Mallorca es un sitio con solera en el fútbol. Sabemos la dificultad que tiene, pero vamos con ganas de competir. Con su trabajo se han ganado el derecho de jugar un partido como este. Al Granada lo define su competitividad, ilusión, esfuerzo,...».

- ¿EVITA DECIR ASCENSO?: «No lo he evitado de manera consciente. Pienso en el día a día. Me gusta mucho centrarme en el presente. Me gusta la palabra equipo y valorar las cosas. Y no olvidemos de dónde venimos, de unos meses de julio y agosto durísimos. La plantilla ha mostrado una madurez enorme. Este momento es un lujo y un éxito, más allá de lo que ocurra en las dos jornadas. Sabéis lo que nos cuesta ganar cada punto. A mí me gusta ser agradecido y eso se consigue siendo fieles a lo que nos ha traído hasta aquí. Tras 42 jornadas el equipo estará donde se merece».