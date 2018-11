Granada CF Diego Martínez sigue buscando la forma de suplir a Montoro sin enseñar aún sus cartas Vico, modificando su posición, y José Antonio González, entrando en el once, son dos posibilidades para el técnico. / GCF | P. Villoslada Fran Rico siguió avanzando en su proceso de recuperación y fue el primero en saltar al césped. El único que no lo pisó fue Adri Castellano FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 8 noviembre 2018, 13:50

El técnico del Granada sigue inmerso en la búsqueda de un compañero para Fede San Emeterio. La polivalencia y el buen trabajo de los jugadores menos habituales amplían al máximo el abanico de Diego Martínez, que dirigió el entrenamiento atendiendo especialmente a la medular del equipo. El primero en saltar al césped fue uno de los que podría formar parte de la terna en la sala de máquinas de no ser por su lesión. El gallego Fran Rico sigue avanzando poco a poco, ajustando la rodilla para volver a vestir de corto con la camiseta rojiblanca horizontal. El '4' estuvo ejercitándose al margen del grupo, que salió a eso de las 11 horas de la mañana tras hacer el visionado táctico y activación en el gimnasio.

Nada más saltar al terreno de juego, Diego Martínez se reunió con José Antonio González, quizá uno de los perfiles más similares al del sancionado Ángel Montoro. Tras la charla, el cuerpo técnico preparó varios ejercicios enfocados en la posesión y la presión sin balón. Un equipo con peto rojo debía robar el esférico a los de verde, que tenían por misión controlar y mover el balón por dentro y por fuera y saltar las líneas de presión rojillas. En el centro de este rondo a campo amplio, distintas parejas de entre San Emeterio, Montoro, Fede Vico, José Antonio González, Nico Aguirre y Alberto Marín.

La probatura fue mucho más evidente cuando los equipos se dividieron en dos para jugar un habitual partidillo. Comenzó Nico Aguirre siendo la pareja de San Emeterio, aunque es cierto que el técnico mezcló a los integrantes del equipo, no sentando las bases aún del que será su once ante el Numancia. José Antonio González y Alberto Martín también ocuparon su lugar al lado del cántabro con el paso de los minutos, y es que el pontevedrés no desvelará sus ases hasta mañana -viernes- y el sábado, cuando tendrán lugar los últimos entrenamientos -a puerta cerrada- de los rojiblancos.