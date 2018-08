Granada CF Diego Martínez: «Estoy satisfecho por haber cumplido muchos pequeños objetivos marcados» Pascu Méndez El técnico del Granada apunta que, tras la lesión de Nico, decidió a caso hecho «tener esa experiencia de jugar con uno menos» A. NAVARRO GRANADA Domingo, 5 agosto 2018, 22:27

Diego Martínez, entrenador del Granada, resaltó a la conclusión del partido que su equipo jugó ante el Elche que «me he querido centrar en el proceso y en el desarrollo, no en el resultado. Podíamos haber hecho cambios pero he preferido tener esa experiencia con un jugador menos en los últimos minutos y con el portero del Granada B, algo que hemos hecho intencionadamente porque buscábamos eso, que lo que nos pueda pasar durante el año podamos entrenarlo. Hemos variado de sistema durante el partido, hemos dado muchos minutos a jugadores para que tengan rodaje tras una semana muy dura en cuanto a entrenamientos, pero me quedo con que el equipo ha hecho cuatro ocasiones claras para llevarse el partido. Empezamos muy mal la primera parte, no recomponemos y seguimos, pero creo que ha sido un partido muy interesante y hemos cubierto muchos pequeños objetivos marcados esta pretemporada».

En cuanto a la evolución del partido, el preparador pontevedrés opinó que «el Granada ha estado mejor en general. Ellos quizá mejor los diez primeros minutos, o los 15 primeros, pero estos partidos es difícil analizarnos desde ese punto de vista (dominio del juego) porque experimentamos muchas cosas. Yo por ejemplo he hecho cinco cambios en un córner que teníamos a favor porque veía que Ramos tenía el gemelo subido y por no asumir el riesgo de que luego tuviera que defender pues lo he cambiado. Creo que el equipo ha tenido buenos momentos, que el final del partido ha sido bastante bueno por nuestra parte, y con ocasiones de Ramos, de Juancho, de Rodri, el larguero de Vadillo... Ha habido momentos de dominio alterno, pero el ponernos en situaciones comprometidas es lo que nos va a hacer crecer».