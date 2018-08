Diego Martínez: «Hay que saber valorar este punto»

El entrenador del Granada, Diego Martínez, manifestó a la conclusión del encuentro ante el Elche que «es un partido complicado de analizar en el que creo que hemos estado mejor en las primeras partes de cada mitad, los primeros 30-35 minutos de cada una, pero luego nos ha tocado sufrir. Ha sido un partido muy igualado, tenemos que seguir mejorando y creciendo y como ya anuncié antes de empezar la temporada vamos a tener que seguir trabajando mucho y sufriendo mucho y cogiendo confianza en aspectos que tienen que ver con si estamos bien en la primera parte con el balón pues mantener esa confianza y que los jugadores de banda y los de arriba tengan más éxito en los uno contra y uno y así tener un mayor volumen de finalización, que es una de las cosas que tenemos que mejorar. En la segunda parte tuvimos dos opciones buenas de Puertas, ellos al final las tienen a balón parado y sumamos un punto que hay que saber valorar porque nosotros siempre queremos ganar pero si no se puede ganar mejor empatamos».

Cuestionado sobre la posibilidad de reforzar al equipo, Martínez respondió que «veníamos con un gran inconveniente y es que nuestra plantilla no está cerrada y, aunque tenemos jugadores del año pasado, el esqueleto del equipo hay que construirlo en menos tiempo. Intentaremos completar la plantilla del equipo en los próximos días pero me quedo con la solidaridad del equipo, con el esfuerzo, con el saber sufrir cuando ellos nos han apretado. Me quedo también con los buenos momentos de la primera parte y de la segunda, más en cuanto a control de juego que en cuanto a finalización, pero es un año que como ya hemos comentado tenemos que trabajr muy duro, saber sufrir, saber que cada punto va a costar muchísimo y los tres puntos muchísimo más. Este punto nos dará confianza y aliento porque hemos mantenido la puerta a cero y hemos puntuado fuera de casa».

Respecto a la decisión tomada de alinear a Víctor Díaz de central y dejar en el banquillo a Pablo Vázquez, el preparador rojiblanco ha subrayado que «nos hemos decantado por Víctor por el tipo de delanteros que podían sacar y por aprovechar el momento de Quini, que ha tenido muy buenos momentos durante la pretemporada. José González ha debutado, es el primer canterano que lo hace y eso nos llena de orgullo porque demuestra que este es un proyecto de cantera. También tengo que decir que en el tono físico todos tienen que mejorar. En el partido ha habido brío, ha habido intensidad y nosotros tenemos que seguir trabajando y poniendo a los jugadores a tope individual y colectivamente».

Por último, sobre el rival dijo que «me gustó y además es un proyecto con inercia positiva tras el ascenso, con un entrenador que repite, con una afición ilusionada y todo eso hace que tenga energía positiva. El Elche tuvo mucha superioridad por dentro, nosotros arriba apostamos por Fede Vico como mediapunta con Ramos, pero creo que la primera media hora sí que comectamos bien (en ataque) y lo cierto es que el Elche defiende bien, no deja jugar y lo que sí que puedo garantizar es que, pese a como estaba el terreno de juego, creo que el equipo lo ha intentado hasta donde ha podido y ahora lo que necesitamos es coger confianza y frescura y a lo mejor si hubiese entrado el gol de Puertas pues la flechita verde del FIFA habría subido para todos».