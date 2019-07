Vestuarios Diego Martínez: «El resultado es anecdótico, pero hemos gestionado muy bien la posesión» F. R. «Nos ha faltado precisión en el último remate. Pero en líneas generales acumulamos minutos y no hay lesionados excepto algunas molestias. Seguimos progresando», dijo CÉSAR GUISADO MARBELLA Lunes, 29 julio 2019, 23:13

El entrenador del Granada valoró al final del encuentro, más que el hecho «anecdótico» dijo, de no encajar, la voluntad del equipo para no cometer fallos y no enseñar las costuras al rival. «La verdad es que nos vamos contentos porque hemos acumulado minutos y hemos extendido el tiempo de participación de muchos jugadores. Algunos incluso han llegado a jugar noventa, lo cual es muy positivo. Hemos jugado una primera parte donde hemos probado con tres jugadores por dentro en un 4-3-3 y es una pena que no hemos acertado algunas buenas jugadas tanto en la primera como en la segunda parte, donde creo que hemos llegado bastante bien, tomando buenas decisiones para llegar al último tramo. Nos ha faltado precisión en el último remate. Pero en líneas generales acumulamos minutos y no hay lesionados excepto algunas molestias. Seguimos progresando», dijo.

En cuanto a los 350 minutos en los que el Granada no ha encajado, el gallego se queda «con el resultado del equipo en ataque. Creo que hemos ocupado bien las zonas intermedias. Hemos tenido posesión y esa no llegada del Almería a excepción del último arreón, viene porque hemos gestionado muy bien la posesión y hemos asegurado muy bien el pase. Sí que es verdad que nos ha faltado un poco girar en el último tercio, o ser un poquito más precisos para que la jugada continuase con muy buena nota. Pero es normal, hay mucha fatiga porque jugamos apenas hace dos días. Iniciamos este 'stage' en Marbella y la verdad es que el equipo como siempre, con una magnífica actitud. Seguimos avanzando», aseveró.

No quiso individualizar con respecto al estreno de Darwin Machís. «Como todos. Está poniéndonos a punto y configurando el equipo, que nos queda tiempo, aunque cada vez menos. Estamos en una semana clave, así que necesitamos agilizar esas entradas y salidas ya porque todo lo que sea sumar efectivos a la causa es importante para poder trabajar con ellos para seguir configurando el equipo», explicó.