Granada CF Diego Martínez quiere competir «desde la humildad del recién llegado» El preparador gallego durante la rueda de prensa. / GCF | P. Villoslada El técnico rojiblanco reconoció que, mínimo, han de llegar dos refuerzos más y no descartó la disponibilidad de Álex Martínez y Lozano FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 22 agosto 2019, 12:47

Diego Martínez compareció en la Ciudad Deportiva del Granada después de que su equipo completara el penúltimo entrenamiento previo al encuentro ante el Sevilla, un duelo de la mayor exigencia que será «especial» para el preparador gallego. Con respecto a los cambios en el esquema y el juego de los rojiblancos, vino a recordar la capacidad camaleónica de un plantel de apenas 19 nombres pero dispuesto a mutar gracias a su polivalencia.

- El SEVILLA: «Pude verlo allí en directo (frente al Espanyol) y es un equipo que se ha reforzado muy bien en cantidad y calidad. Se mostró muy sólido, con jugadores desequilibrantes. Como vimos aquí, tiene poder en el juego aérero y dos laterales que son puñales en ataque. Es uno de los grandes de la Liga».

- DIFERENCIAS CON EL PARTIDO DEL TROFEO: «Todos deseamos que se repita el mismo resultado. En Villarreal hicimos un partido sobresaliente y nos dio para sumar solo un punto. Ojalá estemos acertados y transmitamos lo mismo que en pretmeporada y el primer partido, pero sabemos que vamos a tener enfrente uno de los rivales más difíciles de la competición».

- ¿SE TOCA LO QUE FUNCIONA?: «No estaría de acuerdo si estás hablando con respecto al encuentro ante el Villarreal. Queremos hacer un gol más que el contrario».

- CAMBIOS DE ESQUEMAS: «Lo hemos hecho ya otras veces la temporada pasada. Me gusta variar durante el partido, es una de nuestras características. Tenemos una plantilla reducida y nuestras opciones pasan por saber alternar, saber jugar con el dibujo y los funcionamientos. Es cierto que mantenemos un bloque, pero tenemos incorporaciones que nos aportan otras características y debemos aprovecharlas».

- TRABAJO EN DEFENSA TRAS ENCAJAR CUATRO GOLES: «Nunca estáis agusto. Por un partido no se debe poner una etiqueta. En pretemporada encajamos muy poco. El partido del otro dia nos dejó muchas lecciones. La calidad en Primera te penaliza muchísmo. Cometimos errores, pero la calidad en la definición fue muy buena. En la primera parte apenas hubo ocasiones del Villarreal excepto el penalti. Me gusta que mi equipo haga goles, eso es positivo y muy difícil. Tenemos que equilibrar. Es cuestión de solucionar jugadas puntuales, pero los valores del equipo se reflejaron y la primera media hora fue muy buena. Tengo una imagen de Soldado acalambrado y volviendo a defender. Se mostró nuestro espíritu de equipo. Lo que sí tenemos es que tener muy claro lo que somos y que haciendo un parrido sobresaliente sólo sacamos un punto».

- ¿QUÉ PREOCUPA DEL SEVILLA?: «Es difícil quedarse con una cosa. Es un equipo muy fuerte por dentro: Banega, Jordán, Torres, Fernando. Fuerza en el juego y en la recuperación. Por fuera el lateral y el extremo son dos atacantes. Tienen un gran entrenador. Queremos competir desde la humildad del recién llegado pero con la convicción de enfrentarnos con nuestra gente a uno de los mejores equipos de España y Europa. Nos lo hemos ganado después de 42 jornadas y debe ser una fiesta del fútbol».

- CONTINUIDAD EN LA ALINEACIÓN: «Ayuda que jugadores que saben qué vas a pedir estén ahí. Aunque cada partido y cada temporada les pides cosas distintas dentro de un patrón de juego base. Pero sí ayuda porque muchos mecanismos están integrados. No creo en los premios a los que han estado. Tengo toda la plantilla, que son 19, intento poner al equipo más adcuado para el partido que vamos a jugar. Eso de dar premios a los méritos, no me gusta. Hay jugadores que se han incroporado este año y se han integrado rapidísimo. Pero no me gusta que hablemos de diferenciaciones. Nuestros mejores guerreros son todos los que están, tenemos que mantener la confianza en ellos».

- SALIDAS: «Hemos sido muy claros con Bernardo y Rodri, hasta el 2 de septiembre no sabemos lo que va a pasar. Necesitamos mínimo dos jugadores. Seremos una plantilla basada en la polivalencia y espero que no se 'resfríe' nadie».

- BAJAS PARA EL PARTIDO: «Con un entrenamiento de por medio... en principio están todos a tope».

- PARTIDO ESPECIAL: «El Sevilla es un club muy especial y siempre lo será para mí, pero ahora estamos en modo Granada y competición. Tenemos que estar todos al máximo nivel mental, de tensión,... Invito a que todos los que vengan a Los Cármenes lo estén. Jugar en casa contra un equipo tan exigente debe ilusionarnos. Veo a todos con ganas de mostrarse y al mismo nivel de la pretemporada».

- ROJA POR ENTRADAS AL TALÓN DE AQUILES: «Estas situaciones sí las hemos comentado. Está el VAR. Yo soy un defensor porque lo hace más justo. En el ritmo del partido hay 200 pulsaciones, el que ha jugado sabe que esas situaciones se dan».

- CONVOCATORIA: «Mañana van a ir todos los disponibles».

-POSICIONES A REFORZAR: «Defensa y medio campo. Estamos condicionados por encajar el perfil futbolístico y lo económmico. El mercado hasta el 2 de septiembre puede dar situaciones que no contemplas en cualquier sentido: salida o entrada. Hay que estar preparados para todo».