Granada CF Diego Martínez: «Queremos ser organizados en ataque y defensa» Fermín Rodríguez El entrenador reconoce que aún es pronto porque la plantilla no está definida y ahonda en su idea de juego. También confirmó la baja de José Antonio Martínez y que San Emeterio completó su primer entrenamiento FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 17 agosto 2018, 12:44

El entrenador rojiblanco compareció ante los medios con motivo del primer partido de Liga. La jornada inaugural obligará al Granada a emprender un viaje a Elche para volver a pisar el Martínez Valero, aquel rincón de verde pasto en el que se obtuvo el último ascenso a Primera. Diego Martínez. «Empezamos una nueva temporada, espero poder iros conociendo y facilitaros el trabajo para que este proyecto que comenzamos todos juntos sea bonito y fructifero» comenzó diciendo el técnico.

Convocados:

«No puede estar Martínez por lesión y, una vez concretemos algunas molestias que hay, daremos la lista de convocados»

Partido ante el Elche:

«Ojalá continuemos con los buenos resultados (ante los ilicitanos). Aquel ascenso queda muy atrás y hemos dejado claro que nuestra ambición será siempre ganar el partido siguiente, sin plantearnos lo que pase en junio y más en una Liga con 21 equipos muy diferentes. Además, muchos han mantenido su estructura del año anterior o que han podido ir al mercado de una manera diferente a la nuestra. El partido es especial porque es el primero de un proyecto joven. Aún tenemos piezas que decidir porque la plantilla no está cerrada y eso es un gran inconveniente. Hay jugadores que van a salir y otros que están por llegar. Lo importante es que mañana salgamos a plantear nuestra idea de juego y poner en práctica lo que hemos trabajado esta pretemporada. Que los jugadores afronten con personalidad el partido. Pero lo que has hecho antes no te vale en el fútbol para nada»

Variantes tácticas:

«Siendo sincero, todavía no lo sabemos (el esquema que más conviene al equipo). Debemos saber dominar diferentes formas, no sólo al dibujo sino a los jugadores que lo formen. Con el tiempo tenemos que llegar a consolidar esas variantes. Tenemos la gran ventaja de que jugadores como Vico, Puertas o Vadillo pueden jugar por dentro o por fuera. Estamos en una fase muy inicial a diferenci de otros equipos. Por ejemplo, de nuestro once del año pasado hay muchos jugadores fuera. El Elche sacará un once en el que siete u ocho jugadores repiten. Tienen ciertos hábitos de juego asentados y eso es muy importante. Nosotros estamos intentando sumar rasgos que nos identifiquen como equipo. Hay que aprovechar los estados de juego y a partir de ahí ir construyendo»

Idea de juego:

«Queremos ser un equipo organizado en ataque y defensa, que con balón hagamos daño al rival y en defensa recuperemos lo más arriba posible. El campo del Elche es el más grande de la categoría, por lo que tenemos que estar organizados. Ser valiente, dinámico, alegre, contundente no sólo haciendo gol sino llegando bien a la zona y acabar conectando remates. Es un proceso largo y complejo. Pero sobre todo queremos ser un equipo concentrado. Siempre tener una buena nota en gestionar minutos finales, en los balones parados, no dimitir del partido si se pone feo, crear una identidad de equipo»

¿Qué tiene que temer el Elche?:

«Nuestras ganas de ganar»

Semejanzas con el partido de pretemporada:

«Será diferente porque emipeza la competición. Los primeros encuentros son raros porque el físico no te da para mantener lo que quieres hacer durante los 90 minutos. Suelen tener fases buenas y fases malas, lo importante es que estemos fuertes mentalmente cuando toque sufrir. Hay que tener una concentración para ser competitivos y no regalar ni conceder l rival en todas las facetas del juego. Los equipos que ascienden tienen una incercia positiva, yo lo viví (en Sevilla) que les hace estar a un nivel mental, de confianza e ilusión de la afición que suman a su favor. Pero confío en mi equipo»

Fede San Emeterio:

«Es un buen jugador de equipo. Es como el cemento, el típico jugador que lo valoras cuando lo tienes 25 ó 30 partidos. Puede sumar en ser un buen recuperador por posición y uno contra uno. Es joven, con ambición. Es un jugador de equipo, que cohesiona. Ya ha entrenado hoy»