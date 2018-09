Granada-Córdoba Diego Martínez: «Me quedo con el aplomo en los momentos difíciles» PEPE MARÍN El técnico se mostró muy feliz por las sensaciones que deja la victoria FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 29 septiembre 2018, 21:11

El Granada ganó ante su afición (4-2) al Córdoba en un partido que, más allá del resultado, dejó muy contento al técnico granadinista por las sensaciones incuantificables que vivió durante el mismo. Quiso agradecérselo a sus jugadores y, especialmente, a la afición.

- Partido:

«Estoy muy feliz por el triunfo, por la imagen, por los jugadores y me refiero a toda la plantilla. La actitud de todos, incluso los que se quedan en la grada, es espectacular y hace que el equipo sea capaz de sacar una victoria tras venir de una derrota, algo muy complicado en el fútbol. A partir del lunes a pensar y preparar el siguiente encuentro»

- Sensaciones y la dificultad de no sentenciar el encuentro:

«Lo intentamos (sentenciar). En esta categoría es complicado, aún con las ocasiones que generamos y con cuatro goles se pueden dar estos partidos. Posiblemente, en lo que peor hemos estado ha sido en la eficacia. Me quedo con el temple y el aplomo del equipo en los momentos de dificultad, como tras el 2-1, con un penalti que los mete en el partido. Me ha parecido espectacular la reacción de la afición cuando hemos encajado. Eso es competir, tener esa conexión. Ellos estaban ahí cuando más los necesitábamos. Luego me quedo con la intención, la mentalidad de buscar el gol, la fluidez en el juego, el trabajo de todos. Ha habido momentos muy buenos de equipo. Me quedo con Ramos peleando todos los balones, con Montoro, con la defensa cuando el partido estaba más feo. Hay que disfrutar el momento y seguir con trabajo y humildad. Como véis, hasta un partido que te mereces ganar se puede complicar»

- ¿Qué se dice a un equipo después de una primera parte así?

«Te aseguro que hay descansos más difíciles. Se dice que hay que continuar en la línea, ser más eficaces, ser ambiciosos, mantener la concentración. Cuando me preguntáis en la previa con respecto a la actitud, yo los veo trabajar con intensidad y concenctración aunque luego te pueda venir un mal resultado. ¿Habéis visto como luchaban cada balón dividido? ¿Cómo jugaban con alegría y dinamismo en ataque? Lo que más me gusta de la plantilla es que saben que la categoría es complicada, cada partido a pesar de tener muchas ocasiones o de lo que diga el resultado. Hay que sentirse orgulloso de este equipo»

- Dormir en ascenso directo:

«La clasificación ahora mismo no dice nada y es anecdótica. Me quedo con los 14 puntos, que no nos los puede quitar nadie, y con el equipo que estamos constuyendo, la mentalidad, con estar siempre unidos junto con la afición»

- Córdoba:

« La primera parte ha sido mérito del Granada, honestamente. Los jugadores han salido muy mentalizados, si te fijas cuando fallábamos gol, quedate con los gestos, las caras, con querer robar el siguiente balón. Sabíamos de la dificultad y hay que dar la enhorabuena al equipo. El resultado o el número de ocasiones puede llevar a hacer otro análisis, pero ha sido difícil. Si no mirad el minuto 85 o la segunda parte»

- Primer partido con la posesión:

«Habrá días que tengamos menos posesión y ganemos con menos ocasiones. Me quedo con cosas que no se cuantifican y que tienen que ver con la emoción, el sentimiento y contagiar. Que cuando te metan un gol tu afición aplauda, eso vale más que cualquier estadística»