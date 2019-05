Granada CF - Cádiz CF Diego Martínez: «Nadie puede perder lo que no tiene» El técnico achacó el espeso partido de los suyos a lo que pesaban las piernas por la tensión del momento y a las imprecisiones FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Domingo, 26 mayo 2019, 22:13

El técnico del Granada volvió a ser el vivo reflejo de la cautela y el orgullo, aunque no negó que al equipo le pesaron las piernas por el calor, lo largo de la temporada y la tensión que se vivía en un estadio hasta los topes para celebrar un ascenso que no llegó.

- ¿QUÉ FALTÓ PARA GANAR?: «La primera parte marcamos el gol muy pronto y eso es positivo, pero después entramos en una fase entre parones, con las lesiones, y las imprecisiones. La sensación era de que queríamos que acabase el partido. El Cádiz no estaba generando tampoco nada. Teníamos el partido controlado aunque sin nuestra fluidez habitual. La segunda parte ellos sí que empezaron mejor. Sus ocasiones vienen por faltas, sabíamos que ellos tenían un juego aéreo importante y teníamos que tener cuidado con eso y con las contras, y lo hemos hecho bien. Después viene la acción de Ramos, que es una pena y el gol de Aketxe, que confirma que el Cádiz vuelve a meter después del minuto 75 y que tiene jugadores desequilibrantes. Ese equipo tiene un potencial tremendo. No ha sido un buen partido nuestro. Lo achaco a que pesaron las piernas por la tensión y por el calor.

- NO SE PUDO ASCENDER: «Nadie puede perder nada que no tiene. 75 puntos en la jornada 40... Si lo digo aquí en la primera jornada, me dicen que estoy loco. En la situación en la que estamos, sólo queda seguir. Vamos a seguir peleando, ya sabíamos que era difícil. Los partidos dependen de muchas cosas: de que no tengas tu mejor día,... Yo creo que tenemos muchas más lecturas positivas. Nos enfrentábamos a un rival que no ha perdido en los últimos once partidos».

- DECLARACIONES DE CERVERA (El Cádiz mereció ganar y el gol de Rodri era falta): «Me parece perfecto. Nosotros lo respetamos con educación. Siempre digo que el VAR es necesario en una categoría como la nuestra, con grandes jugadores, con entrenadores de gran nivel, con aficiones que se han volcado como la de hoy. Es necesario para negativo y para positivo».

- ¿POR QUÉ LE FALTÓ FLUIDEZ AL GRANADA?: «El rival era incómodo, un equipo que se encuentra cómodo en las contras, con y sin balón. Yo lo achaco a nuestras imprecisiones y han pesado las piernas, esas las ganas de ganar. El deseo de que acabe el partido tan pronto no es bueno. Controlamos bien a Darwin, fue una lástima la de Ramos. Sin ser un buen partido nuestro, que fue espeso, competimos».

- ¿CÓMO ESTÁ EL VESTUARIO?: «Estamos fastidiados. Un amigo me mandó un mensaje: 'tenéis un pie...'.En el fútbol no hay medio pie, un pie, o lo tienes o no los tienes. A nosotros nos dicen antes de Albacete que vamos a hacer 4 puntos de 6... Es que llevamos cuatro victorias y dos empates. Hay que poner en valor lo que hace este equipo. Hay que levantarse ya. Aquí nadie regala nada».

- ¿HUBIERA DESEADO QUE ELGOL LLEGARA MÁS TARDE?: «Hubiera deseado llevar un gol más que ellos. No nos olvidemos de que es un equipo (el Cádiz) que no ha perdido en 11 partidos. Ves la clasificación y entre todos estos equipos de arriba hay un nivel similar. ¿Qué le llevamos? Once puntos. Hay que poner en valor lo que están haciendo estos jugadores. Y enhorabuena a los nuestros y al rival».

- ¿CÓMO LEVANTARSE TRAS TENERLO EN LA MANO?: «No hay nada en la mano. Nos vamos a dejar el alma en estas dos jornadas que vienen como lo hemos hecho estas 40 pasadas. Claro que todos deseamos ganar el siguiente partido igual que queríamos ganar este. Ya habéis visto lo comprometidos que están estos jugadores. Lo que luchan, compiten y desean durante todo el año. Yo me siento súper orgulloso independientemente de los resultados de estas dos próximas semanas. Prefiero el empate con ellos que ganar con otros jugadores».