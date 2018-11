Granada CF Diego Martínez: «Somos profesionales para vivir y competir en partidos como este» GCF |P.Villoslada El técnico subrayó la dificultad de batir a un rival como el Zaragoza y elogió la capacidad de los suyos para adaptarse y adquirir nuevos conceptos y alternativas de juego en los entrenamientos FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 2 noviembre 2018, 13:47

El Granada afronta este semana, en opinión de su técnico, un difícil enfrentamiento ante un rival al que no dudó en atribuir una inercia positiva tras el cambio de entrenador.

- ¿Es más difícil ante Lucas Alcaraz, conocedor del equipo rojiblanco?:

«Hoy en día todos tenemos mucha información sobre el rival. Sí que es cierto que ellos pueden tener más partidos de referencia sobre nosotros, pero esto es un juego de futbolistas. Los entrenadoes podemos ayudar, dar ideas o marcar un camino, pero lo importante es que el futbolista esté acertado y tenga un buen partido».

- ¿Es más peligroso el Zaragoza por su posición en la tabla?:

«El Zaragoza es de por sí complicado. Fue tercero el año pasado practicamente con la misma plantilla. Se mostró muy fiable y solvente. Tuvo un rendimiento brillante en cuanto a puntos y juego. En ese sentido va a ser muy duro. Es un estadio muy difícil, con solera e historia, con aroma a Primera. Son 27.000 abonados. Somos profesionales para vivir partidos como este y poder competir. Queremos mostrar nuestra personalidad como equipo».

- Competitividad interna en la línea de mediapuntas:

«La ampliaría a la portería, la defensa, los mediocentros,... Todos son necesarios e importantes. Intentamos ir aprovechando sus estados de juego, el tipo de partido que nos encontremos, no sólo es el once sino que tipo de cambio podemos necesitar durante el partido. Manejamos alternativas y empleamos mucho tiempo en que estén preparados todos. Cuando un jugador no viene de ser titular, sale y lo hace bien, eso tiene mucho mérito por la mentalidad de ese jugador y por la dinámica del equipo. Es una muy buena noticia».

- Ritmo de la competición en cuanto a puntos:

«Como no veo la clasificación, no sé cómo puntúan los demás. Nuestro ritmo de puntos es cojonudo. Llevamos un cuarto de competición y hay que estitar como un chicle tus buenos momentos.. Suma todo lo que puedas, haz tu camino, no mires al lado que te distraes y sé constante. Todos sabemos que habrá momentos de la temporada en los que sumemos con mejor ritmo y otros con peor, lo importante es ser tú mismo y competir para crecer como equipo».

- ¿Qué partido espera?:

«Espero un partido en el que habrá un ambiente importante, debemos tener un control emocional importante y personalidad. Cometer pocos errores es clave. Ellos son jugadores de calidad, buen nivel técnico y buen pie que llevan un tiempo jugando juntos. Puede que recuperen a Marc Gual. Luego puede haber alternativas, pero esperamos un Zaragoza como el que se ha mostrado en casa. Ha habido momentos en los que no ha estado bien y de ahí el cambio de entrenador. El acierto que no ha tenido le ha penalizado en forma de puntos en algunos partidos en casa. Lucas es un gran entrenador y seguro que le va a dar su vuelta de tuerca».

- ¿Qué debe hacer el Granada para ganar?:

«Me preocupa que nosotros intentemos ser fieles a nosotros, tener el balón, ser valientes con el y estar concentrados. El verde determinará quién se merece los puntos. Pero que el Granada sea como ha sido siempre. Competitivo».

- Probaturas en los entrenamientos:

«Nosotros intentamos tener la posibilidad de jugar de distintas maneras, tener soluciones tácticas, no sólo para empezar, sino también durante el propio partido. Eso hay que regarlo todas las semanas. A mí me gusta que lo que probemos lo hayamos trabajado antes, aunque se puede hacer algo excepcionalmente. Hay algo que no se entrena, que es el acierto, la inspiración y el talento de un jugador en un momento puntual. Me siento un privilegiado por entrenar a estos jugadores porque cuando queremos entrenar alguna alternativa quieren hacerlo y creen en ello. Los futbolistas son inteligentes y lo captan todo enseguida. Lo más importante es que luego para ellos es útil».

- ¿Hay algo que le quite el sueño sobre el Granada?

«Si, el Real Zaragoza es lo que me quita el sueño. Es un rival durísimo, por todo lo que supone, por su necesidad, porque Lucas es un gran entrenador con experiencia que va a hacer mejor a ese equipo. Pero confío en los míos allá donde vayamos. Vamos a competir y que el verde dicte sentencia».

- Decisiones arbitrales en los últimos partidos:

«Arbitrar es difícil. Me parece que tenemos que hablar de fútbol. Confíamos en que todos los protagonistas del juego estén acertados. Nosotros acertados en la alineación, los jugadores en lo suyo y confianza plena en que en el arbitraje esté acertado en sus decisiones».

- ¿La ansiedad de La Romareda puede beneficiar?:

«Yo estuve en su partido en casa ante el Tenerife en directo y apoyaron mucho, están con su equipo. No obstante, siempre que hay un cambio de entrenador la inercia es favorable y la tendencia es de apoyar. En el último partido de Imanol Idiakez la afición apretó mucho a favor de su equipo».

- ¿Sequía goleadora o reflejo de lo igualada que es Segunda?:

«Son seis puntos de nueve, un porcentaje que firmaría de aquí al final. Hay partidos de todo tipo. Lo normal es que la categoría sea así y ojalá que ganemos los partidos. Visto el de la semana pasada, nos faltó precisión, pero hicimos una gran primera parte y el inicio de la segunda fue muy bueno. Luego hay partidos que generas mucho y marcas poco, otros que generas poco y marcas lo que tienes que marcar. Que el equipo sea eficaz es un gran síntoma. Nosotros intentamos siempre tener ocasiones. Creo mucho en los delanteros, nos están aportando mucho en otras facetas a nivel de juego y quizá por eso estamos teniendo tanta producción goleadora desde segunda línea».