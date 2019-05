Granada CF Diego Martínez: «Cada partido es una batalla en la que hay que ir aprovechando los mejores momentos de cada jugador» /PV/GCF El técnico rojiblanco apunta que el Oviedo es un equipo «con un gran nivel» y que sus jugadores deben estar preparados para rendir bien «en un escenario de Primera división» ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 3 mayo 2019, 14:18

El entrenador del Granada, Diego Martínez, compareció en la Ciudad Deportiva del club para dar su punto de vista acerca del duelo que enfrentará a su equipo este domingo ante el Real Oviedo. Estas fueron sus palabras:

-¿ESTÁ EL GRANADA EN UN MOMENTO ÓPTIMO PARA AFRONTAR EL PARTIDO EN OVIEDO?: «Desde el momento que hablamos que tenemos 67 puntos faltando seis jornadas es algo muy ilusionante, muy motivante y habla muy bien de todos los jugadores. Vamos a afrontar una batalla muy dura y lo tendremos que hacer jugando como un equipo».

-CAMBIO DE ENTRENADOR EN EL OVIEDO: «El Oviedo tiene jugadores de primer nivel dentro de la categoría. Arriba Joselu, Ibrahima o Saúl Berjón, que es el jugador que más pases realiza que terminan en remates... Tiene jugadores de buen pie como Tejera, Muñoz o Jimmy... El Oviedo es un equipo con un gran nivel, jugaremos en un escenario de Primera división y luego con el cambio del entrenador ha cambiado el sistema pero lo que no cabe duda es que va a ser un equipo muy duro, muy fuerte y uno de los más importantes de la categoría».

-A LA HORA DEL PARTIDO SE CONOCERÁN LOS DEMÁS RESULTADOS: «Como no miramos la clasificación no tiene por qué influir. Nosotros bastante tenemos con intentar competir y demostrar nuestra mejor versión allí en Oviedo. Nosotros no podemos distraernos ni con el futuro ni con el pasado, tenemos que focalizarnos en el presente. En ir al máximo todos y a partir de ahí intentar ganar los tres puntos»

-ALTA MÉDICA DE ÁLEX MARTÍNEZ: «Está mucho mejor. Ha hecho un esfuerzo muy grande para llegar a este momento, va cogiendo ritmo y aunque no está al 100% es un guiño para que poco a poco pueda entrar en la dinámica general del equipo. El alta competitiva todavía no la tiene, la tendrá el día que juegue, pero él se ha esforzado, el año pasado jugó todos los partidos e hizo es un esfuerzo importante y esto es una buena noticia. El día que llegue su 're-debut' todos podremos estar contentos con esta buena noticia».

-EVITAR LESIONES Y MEJORAR A LOS LESIONADOS: «El cuerpo médico está en contacto siempre con el cuerpo técnico y lo cierto es que (el servicio médico) hace un gran trabajo. Todo es un trabajo en equipo. Es importante atender el proceso a nivel psicólogico cuando hay lesiones de larga duración. Lo bueno es que hemos conseguido que haya poca incidencia en las lesiones y hay que tener en cuenta que cada partido es una batalla y hay que ir aprovechando los mejores momentos de cada uno y eso es algo que intentamos gestionar».

-¿TE SIENTES PERJUDICADO POR JUGAR EL ÚLTIMO PARTIDO DE LA JORNADA Y EL PRIMERO DE LA SIGUIENTE?: «Ni lo he pensado. Es algo que se me escapa, pero ver entrenar a este equipo es una alegría. El otro día destaqué a Alberto Martín, los que juegan, a los que no juegan... Y si nos toca jugar a las ocho y media vamos a disfrutar, vamos a intentar competir y ganar el próximo partido dando lo mejor de nosotros mismos».

-HORARIO DEL ALBACETE-GRANADA: «No lo podemos controlar. Ese partido queda muy lejos. Le damos las gracias a los aficionados que vienen fuera y en Lugo, igual que en Córdoba o Majadahonda, hubo momentos muy bonitos. Lo importante de ese partido es que compitamos y consigamos sacar los tres puntos. En este último tramo nos vamos a enfrentar a muchas más adversidades. Deberemos afinar más nuestra atención y no debemos distraernos de nuestro camino».

-ELEGIR ENTRE RODRI O RAMOS ARRIBA: «Nosotros somos un equipo, intentamos que en función del momento y del rival cada uno aporte su mejor versión. Rodri marcó el último domingo, Adrián la semana anterior y al final nosotros pensamos en los momentos de todos y cada uno de los jugadores. Lo he comentado más veces: le damos demasiada importancia a los onces titulares. En estas jornadas el jugador que salga los últimos 20-25 minutos es muy importante y debe estar preparado para competir. Lo importante es el escudo».