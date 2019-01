Cádiz-Granada Diego Martínez: «El partido fue para no cometer errores» Para el técnico la afición merece matrícula de honor y reconoce que 40 puntos es una cantidad que habría firmado FRAN RODRÍGUEZ CÁDIZ Viernes, 11 enero 2019, 23:49

El técnico rojiblanco habló tras el empate que cosechó su equipo en el Ramón de Carranza. Diego Martínez se mostró satisfecho por un difícil punto, conseguido después de que los rojiblancos volvieran a dejar su portería a cero.

- PARTIDO: «Es un campo donde han perdido equipos importanes y fuertes, además por una diferencia de goles. Sabíamos que cualquier desconexión o error te penalizaba. Empezamos bien, aunque luego ellos estuvieron mejor. Hay dos o tres perdidas porque nos faltó precisión en el pase y la ciruculación. Luego sí volvemos a coger precisión con varios cambios de orientación y ese es el tramo del partido que más me gustó: la ocasión de Ramos, con personalidad con el balón, estando en su campo... Sabíamos que el Cádiz te castiga en las transiciones. Después en la segunda hubo pocas ocasiones. Estábamos sólidos en defensa pero no éramos capaces de generar arriba. Lo intentamos con los dos puntas para ser más directos y no nos entraron esas ocasiones de fuera de juego. El empate hay que valorarlo con el tiempo. Nos da 40 puntos que es algo extraordinario«

- FALTA DE FLUIDEZ: «La clave está en la precisión. El equipo lo intentó, iniciamos desde atrás con tres y girarnos, pero cuando teníamos una périda era cuando se le daba vida a ellos. Teníamos delante a un rival que concede muy poco y era difícil».

- PRIMERA VUELTA: «40 puntos es una cifra extraordinaria y la habríamos firmado a principio de la temporada. Nos quedan 22 partidos más, que es toda una vida. Los puntos te dan confianza. Lo importante es que el equipo se mostró competitivo, por fases hemos sido nosotros, con el equipo organizado, atento y sólido. Hay que tener ese equilibrio y ese saber competir en todo escenario. En la primera vuelta estoy muy satisfecho con el rendimiento y los resultados».

- EL CÁDIZ: «Un gran equipo que ha ganado 8 de los ultimos 11 partidos, un rival fortísimo. Yo sólo pienso en el mío y en esta igualdad de Segunda lo que nos interesa es sumar todo lo que podamos y, cuando queden 4 ó 5 partidos, veremos dónde estamos».

- SEGUNDA PARTE: «Esa precisión en la primera parte, con la fluidez y continuidad, tuvimos esas acciones más claras. Nosotros sabíamos que no iba a haber muchas ocasiones, aunque en la segunda se cerró más aún. El partido fue a no cometer errores. Lo intentamos con dos puntas y con los jugadores de banda a pierna cambiada, pero ambos estuvieron muy sólidos atrás».

- AFICIÓN: «Gracias por su cariño, los hemos sentido como durante todo el año. A ellos sí que es para darle la matrícula de honor en la primera vuelta».

- DIFERENCIA CON OTROS EMPATES: «Siempre que metes un gol más que el otro, es justo ganar. Otra cosas son las sensaciones, que es de lo que hablé en la previa. Ante el Albacete el equipo hizo méritos para ganar, en Tenerife el gol en el último minuto... Luego, ante el Sporting perdimos y también merecimos más. Hoy creo que la igualdad y el 0-0 ha predominado. Se puede desequilibrar en una acción, pero es verdad que el partido iba para eso (el empate) y se veía».