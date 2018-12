Granada CF Diego Martínez: «El partido se puso para hacer el 0-2 en una contra» LOF El técnico rojiblanco le dio la enhorabuena a sus jugadores por «haber sumado 38 puntos» y «por haber hecho un esfuerzo tremendo» A. NAVARRO GRANADA Viernes, 21 diciembre 2018, 21:59

A la finalización del Tenerife-Granada el técnico rojiblanco, Diego Martínez, compareció ante los medios y estas fueron sus palabras:

-POSIBLE CONVICCIÓN EN QUE LOS TRES PUNTOS ESTABAN CONSEGUIDOS: «Nunca lo pienso, sé que hasta que pita el árbitro cualquier cosa puede pasar. Creo que el equipo ha competido hasta el final. En algunas ocasiones (esta situación) ha sido a favor y hemos ganado partidos gracias a ello y hoy nos ha tocado un empate en el último momento, pero creo que en líneas generales el Tenerife estuvo mejor los 10 primeros minutos. Conseguimos hacer el gol y hasta el minuto 45 creo que estuvimos muy bien, que creamos llegadas y tuvimos control. Manejamos muy bien la situación y luego ya en la segunda parte ellos querían un partido de ida y vuelta y nosotros lo contrario. El partido se puso para hacer el 0-2 en una contra, tuvimos nuestras opciones y cuando no lo haces ante un rival como es el Tenerife, con esa intensidad y ese empuje, pues la desgracia ha llegado en el último minuto del partido. Ha sido muy competido, con mucho esfuerzo, muchas ganas por parte de los dos equipos...y un empate».

-¿QUÉ PASÓ EN LA SEGUNDA PARTE?: «Lo que pasa no es culpa nuestra sino mérito del Tenerife. Es verdad que ocasiones claras solo hay una, que es el mano a mano de Joao con el portero, y en las demás ocasiones el equipo estuvo muy firme y concedió muy poco. Sí que es verdad que el equipo no estuvo fino para cerrar el partido. Veíamos tantos espacios que quizá ahí nos precipitamos. Pero tengo que darle mi enhorabuena a los jugadores porque hemos sumado 38 puntos, han hecho un esfuerzo tremendo y la pena ha sido no poder hacer más cambios porque había gente en el banquillo que también se merecía jugar y eso es lo único que me fastidia».

-DINÁMICAS OPUESTAS E IMPORTANCIA DE LA CLASIFICACIÓN: «Estamos en una fase de la temporada en la que hay bajas, hay molestias, nosotros por ejemplo necesitamos un lateral izquierdo... pero yo sigo al Tenerife y creo que merece más puntos de los que tiene. Es verdad que hay dinámicas y hay que tener confianza para continuar. El Tenerife tiene un gran potencial, un gran entrenador y quedan 21 partidos, más de los que hemos jugado. La clasificación ahora no tiene que ver mucho (con lo que pueda pasar después) y hay que sumar, sumar y sumar por parte de todos los equipos».