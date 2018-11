Granada CF Diego Martínez: «Ojalá se llenara el estadio» GRANADA CF | PEPE VILLOSLADA El técnico del Granada define el encuentro como «difícil» pero «atractivo y bonito de jugar» ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 9 noviembre 2018, 13:38

El técnico del Granada, Diego Martínez, valoró este viernes en rueda de prensa el próximo partido de su equipo ante el CD Numancia. Estas fueron sus palabras:

-¿INFLUIRÁ LA BUENA SITUACIÓN DEL EQUIPO EN EL PARTIDO?: «Siempre se juzga eso en función del resultado. Veo al equipo muy concentrado, con confianza, igual de concentrado e intenso que otras semanas, pero si no conseguimos un buen resultado los elogios no irán por ahí. Veo al equipo como siempre y como ya sabéis nosotros no miramos la clasificación».

-BAJA DE MONTORO: «Es un jugador importante para el equipo y para la categoría, es un jugador diferente pero a mí me gusta hablar de los que sí van a estar y hay otros compañeros luchando sus minutos de juego y haciendo un gran trabajo. Él (Montoro) no va a estar, pero vamos a tener a nuestros dos jugadores más importantes: el equipo y la afición. En eso nos vamos a basar para intentar sacar el partido adelante».

-¿HAY MOTIVOS SUFICIENTES PARA QUE EL ESTADIO SE LLENE EL DOMINGO?: «Ojalá se llenara. Nosotros estamos encantados con la conexión que ha habido con ellos durante los anteriores partidos. Cuando digo que ellos son parte del equipo es porque así lo sentimos y nos han hecho competir mucho mejor. Ojalá podamos tener una grandísima entrada y seguir cultivando esa ilusión y esa conexión que hay con el equipo porque necesitamos que los aficionados que vengan vengan a competir el partido y así seremos más fuertes».

-¿CÓMO ES EL RIVAL?: «El rival el año pasado llegó a la final de la fase de ascenso, por lo que hicieron una magnífica temporada. Es un equipo consolidado, ellos nos harán el partido muy difícil y el Numancia es el equipo con más posesión de la categoría. Tiene buen nivel técnico y ademas de estar concecentrados igual tenemos que adaptarnos y no ponernos nerviosos si en algún momento no tenemos la posesión, saber elegir bien cuando y donde recuperar el balón».

-¿DÓNDE ESTARÁ LA CLAVE DEL PARTIDO?: «En el fútbol todos sabemos que desde el cuerpo técnico vamos a intentar ayudar al equipo para darle lo que demanda y necesita. En este partido va a ser muy importante la eficacia de cara a la portería rival y posiblemente esa batalla por el control de juego. En cuanto al control de juego a mí me interesan más esas situaciones de dinamismo y velocidad que nos caracterizan como equipo y el encontrarnos cuanto antes en el partido y trasladarlo al resultado. Va a estar competida la posesión y todas las facetas porque ellos son un equipo experto, con nivel técnico y va a ser un partido difícil pero atractivo y bonito de jugar en esa mañana de domingo».

-BAJA DE POZO PARA EL SIGUIENTE PARTIDO POR ESTAR CON LA SUB 21: «Tiene una doble lectura: por un lado es un gran inconveniente porque Alejandro es muy importante para nosotros, sus carasterísticas son distintas a las de los demás, y no contar con él es un incoveniente. La lectura positiva es que un jugador con su edad vaya a la sub21 nos da prestigio a todos, al club y al equipo porque si él rinde a un buen nivel es gracias a sus compañeros como él mismo ha reconocido y eso, si nos centramos en la lectura positiva de esta convocatoria, es un gran orgullo».