Granada CF Diego Martínez: «Lo normal es esto, partidos muy disputados»

Diego Martínez, entrenador del Granada, ha valorado la importancia de una nueva victoria de su equipo en Los Cármenes pese al sufrimiento y los 20 puntos que ya suma en una clasificación en la que sigue segundo. «Evidentemente sabíamos que iba a ser un partido como el que se ha visto, igualado y ante un gran rival que nos iba a poner las cosas difíciles. Nos ha costado entrar en el partido, luego circulamos realmente bien con asociaciones por dentro, hilvanando de un lado a otro con fluidez, y luego en la segunda parte hubo dominio alterno y situaciones para los dos equipos», ha analizado. «Me quedo con otras facetas que el equipo ha sabido demostrar. Hemos sido muy competitivos y hemos conseguido quedarnos con los tres puntos», ha subrayado Martínez, que ha aplaudido «una jugada de gol magnífica, muy bien definida y bien trenzada colectivamente».

El técnico granadinista ha querido normalizar el sufrimiento vivido en Los Cármenes durante los últimos minutos del partido. «Tenemos que tener en cuenta que lo extraordinario y lo que no es normal fueron los anteriores partidos, con quince ocasiones de gol. Lo normal es esto, gestiones para los dos equipos y partidos muy disputados», ha incidido Diego Martínez. «Pudimos elegir mejor en el último tercio de campo y a nivel de duelos individuales hemos perdido más que otras veces. Nuestros despejes también han permitido ocasiones. Pero el equipo ha estado serio, organizado y ha hecho su fútbol, siempre ha sido competitivo. Hay que acostumbrarse a otro tipo de partido», ha opinado.

Tampoco ha dado más trascendencia a la incertidumbre final. «Siempre veo peligrar la victoria. Siempre que ganas por la mínima existe la incertidumbre y hay que tener mucha concentración estar siempre con las orejas para arriba. Si pensamos en otra cosa estamos perdidos, porque cuesta mucho sacar los tres puntos y hoy lo hemos hecho con mucha fuerza mental y sabiendo acertar y manejarnos con resultado a favor», ha resaltado Diego Martínez junto a una nueva portería a cero de Rui Silva.

«Son 20 puntos. 20 puntos magníficos. No me fío hasta que no veo el resultado publicado, como en los campos de barro con el acta. Vamos a saborear y disfrutar estos tres puntos, a llenar el zurrón porque el invierno viene como hoy, sin la calidez y la alegría de otros partidos», ha metaforizado una vez más Martínez. «Nos vimos arriba gracias a la afición, nos dio un aliento brutal para nuestro mejor momento de juego. Me ha puesto el vello de punta cómo el público ha competido en los últimos minutos con nosotros, es el camino que tenemos. Luchar, esforzarnos y hacer cada día más grande este sentimiento», ha concluido.