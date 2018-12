Granada CF Diego Martínez: «El Nástic va a morder como si fuera la jornada 42» PEPE MARÍN El técnico del Granada centra toda su atención en el compromiso del sábado aunque recuerda que de cara al mercado de invierno en el club «estamos abiertos a mejorar» aunque será necesario «hacer encaje de bolillos» ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 7 diciembre 2018, 13:11

El técnico del Granada, Diego Martínez, habló este viernes en rueda de prensa para valorar el choque del sábado (16:00 horas) ante el Nástic de Tarragona, un duelo en el que la participación de Víctor Díaz y Montoro (tocados) aún no está ni confirmada ni descartada. Estas fueron sus palabras:

-ESTADO DE LOS TOCADOS Y CÓMO INFLUYE LA BAJA DE ÁLEX MARTÍNEZ: «Montoro y Víctor Díaz van a entrar en convocatoria porque iremos 19 pero van a ser duda hasta última hora. En el caso de Álex es una baja prolongada de un jugador que venía jugando habitualmente. Me da pena por él porque llevaba tiempo aguantando ese dolor crónico por el bien del equipo, pero es una baja que hay que afrontarla, hay otros jugadores que están trabajando muy bien y confiamos en todos. Tenemos tres partidos de aquí a navidad, exprimirlos al máximo y a partir de navidad ya será el momento de pensar todo con más profundidad».

-¿MANTENER LA MOTIVACIÓN DE MÁLAGA PUEDE SER LA CLAVE?: «A nivel emocional son partidos distintos, pero la motivación no es la única clave para ganar un partido o no. Puedo garantizar que ante el Sporting salimos hipermotivados y no conseguimos la victoria. Lo que tenemos claro es que el Nástic nos va a exigir muchísimo, nos va a morder como en la jornada 42. Va a ser un partido intenso, aguerrido, en el que tendremos que ir al límite. Ojalá logremos un resultado favorable, pero lo vamos a tener que trabajar muchísimo. En términos de motivación en las 16 jornadas que he visto a mi equipo tanto en el día a día como en la competición lo he visto a un nivel extraordinario».

-ARMAS DEL NÁSTIC DE ENRIQUE MARTÍN: «Como no vemos la clasificación no hacemos ningún juicio sobre cómo le va al rival. En cuanto al entrenador... Nadal-Federer, Fernando Alonso-Massa, eso son deportes individuales. Como ya dije con Muñiz la semana pasada esto no va de entrenadores, va de equipos, va de jugadores. Es un rival con buenos jugadores, con futbolistas con experiencia, que aprovecha las segundas jugadas, el uno contra uno, el balón parado, el juego directo... Va a ser un partido en el que necesitaremos mucha concentración, que será muy exigente, muy intenso y en el que el Nástic va a morder como si fuera el último partido de Liga. Tendremos que ir mentalmente preparados para eso y a partir de ahí intentar mostrar nuestras fortalezas».

-ADRI CASTELLANO Y POSIBILIDAD DE RECIBIR REFUERZOS EN DEFENSA DURANTE EL MERCADO INVERNAL: «Ojalá (Adri) estuviera en dos semanas. A día de hoy creo que hasta después de navidad no podrá empezar a entrenar, que no es lo mismo que empezar a competir. En cuanto a la otra cuestión en el club todos estamos abiertos a mejorar, ahora no podemos hacer nada sobre él pero en cualquier caso no solo en ese puesto también hay que estar abiertos a mejorar. Pero también es cierto que si eso sucede vamos a tener que hacer encaje de bolillos como hicimos en verano. Y ya no solo a nivel económico. Aunque no me gusta hablar de esto en la previa de un partido, el mercado de invierno es muy difícil, no es una tarea nada sencilla y no debemos perder tiempo en eso. Tenemos tres partidos que jugar ahora, máxima confianza a los jugadores que tenemos, máxima confianza a Carlos Neva, que va a venir convocado y a todos los que están. A partir de ahí a sacar el máximo rendimiento desde la organización, desde la motivación, desde el saber que hay un rival enfrente y no todo depende de nosotros...Desde muchas cosas, pero estamos preparados».