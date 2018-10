Granada CF Diego Martínez: «Hay que ir mentalizado para sufrir y competir, ahí está el reto» GCF | P. Villoslada El técnico habló sobre el partido del sábado y la dificultad que entraña viajar a Santo Domingo FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 19 octubre 2018, 14:04

El entrenador habló ante los medios poco antes de coger el autobús con destino a Madrid para enfrentar en la tarde del sábado al Alcorcón. En su comparecencia ensalzó el estado de forma y confianza de los alfareros, aunque reconoció confiar en su equipo. Estas fueron las palabras de Diego Martínez, que apareció con un lazo rosa coronando el escudo del Granada en relación al Día Mundial Contra el Cáncer de Mama.

- Estado de Montoro, José Antonio González y el resto de la plantilla.

«Las pruebas han sido positivas y van a poder estar en principio. A excepción, evidentemente, de Adri Castellano -lesionado para los próximos dos meses-».

- ¿Cómo se supera al Alcorcón?

«Sabemos que es un equipo que está en buen momento, tiene unos numeros defensivos extraordinarios y además juega bien. Están a un nivel de confianza muy alto y tienen capacidad para combinarse y jugar en transición. Es un campo que todos en la categoría sabemos que es incómodo y difícil».

- ¿Condicionan las circunstancias del campo la alineación?

«Independientemente del once, el campo es de los que tienes que estar concentrado y atento. Aunque la dinámica del juego vaya en una dirección, cualquier córner o una falta es un detalle que puede marcar a dónde van los puntos. Lo importante es que seamos sólidos en defensa, atrevidos y eficaces en ataque y estemos concentrados, que va a ser clave. Y más ante un rival que cuando se pone por delante es difícil superarlo, pero ahí está el reto».

- ¿Carga de partidos del Alcorcón esta semana?

«Hay muchos jugadores que no jugaron el miércoles en Copa. Nuestra experiencia fue buena, porque uno de los mejores partidos del Granada fue después de jugar contra el Elche, ante el Rayo Majadahonda. Ante un equipo que tiene esa confianza y viene con esa inercia, cualquier otro factor queda eclipsado».

- Desajustes al juntar a Pozo y Vadillo, en detrimento de Vico.

«Hay que ajustar cosas. Estos jugadores te pueden hacer daño por fuera y tienen finalización. Pero eso no quita que en un partido o un momento concreto también habríamos podido estar desajustados con Fede. Tenemos que manejar varias posibilidades porque, independientemente del once, el rival juega también. No obstante, qué bonito es el fútbol. En las jornadas 1 y 2 teníamos que jugar con dos puntas y ahora resulta que Vico es necesario. Entiendo que cuando tomamos una decisión, unos te dan unas cosas y otros no. Cuando hacemos un cambio está el factor del balón parado, que no todos lo tienen en cuenta. El fútbol es debate y opinión, comparto esas impresiones que hay que reajustar, pero también se pueden dar con otros jugadores. Todos son importantes: Quini, Alberto Martín, Juancho, Aguirre, Pablo Vázquez, José Antonio González... No están teniendo muchos minutos pero van a ser importantes porque en cualquier momento los vamos a necesitar».

- Comida del club

«Somos una famlia y todos son importantes. Los jugadores saltan al campo, nosotros desde nuestra función tratamos de ayudar, pero todos los empleados del club también suman su granito de arena para luchar. Eso es lo bonito, ser una familia».

- Especial cuidado con Montoro y sus lesiones musculares.

«Nos gusta personalizar la preparación. Él entrena todas las semanas y tiene su trabjo específico paralelo, como otros jugadores a los que gestionamos la carga de trabajo. Tratamos de tener siempre una alta disponibilidad de jugadores para afrontar cada partido, porque ya sabéis que nuestra filosofía es que cada partido hay que jugarlo como si fuera el último. Tenemos un gran servicio médico y un gran preparador físico que nos ayudan a gestionar eso».

- Racha de seis meses sin perder el Alcorcón como local.

«Recuerdo que el Rayo Vallecano jugándose el ascenso va a Santo Domingo y pierde por goleada el año pasado, y es actual equipo de Primera. Es un campo al que independientemente de la dinámica, que este año para ellos es buena, los profesionales del fútbol sabemos que hay que ir mentalizado para sufrir y preparado para luchar y competir. Ahí está el reto y confiamos en nosotros».