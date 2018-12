Granada CF Diego Martínez: «El mejor fichaje es que no se vaya nadie» PEPE VILLOSLADA (GRANADA CF) El cuerpo técnico y el club invitaron después de su comparecencia a un brindis. Se pidió por la salud, un próspero y feliz año y la victoria en Tenerife FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Miércoles, 19 diciembre 2018, 13:42

Las fiestas navideñas son el hábitat natural de la ilusión. Y, a las puertas de estas fechas, el Granada viaja a Tenerife con la maleta repleta de ilusión, esperanza y humildad para sacar un buen resultado del Heliodoro Rodríguez López. El técnico rojiblanco ha comparecido hoy en sala de prensa para acometer el análisis previo no sólo del encuentro sino también de un mercado invernal que llegará con duodécima campanada. Su principal deseo es que nadie se vaya y, sobre todo, que los jugadores estén disponibles. Un regalo en el que volvió a incidir cuando el club y todo el cuerpo técnico invitó a la prensa a un brindis. «Salud, próspero año nuevo y que ganemos en Tenerife».

ESTADO DE LA PLANTILLA: «Es pronto, quedan entrenamientos porque es una semana atípica, así que hay que esperar. Mañana viajamos a Tenerife y entrenamos allí. Tenemos que ser muy prudentes porque hubo pocos días para recuperar, es un viaje largo».

TENERIFE: «Ha tenido muy buenos momentos, pero no ha acabado de encontrar esa regularidad y esos dos buenos resultados que aporten confianza al equipo y lo liberen. Tiene jugadores de muy buen nivel. Espero que lo consiga, pero a partir de enero porque nosotros vamos con la intención de competir el partido al límite».

¿ESPERABA ESTA SITUACIÓN AL PRINCIPIO?: «No miramos mucho más allá, pensamos en el siguiente partido. Esto del fútbol es la regularidad. No se puede hacer nada con el ayer ni con el mañana, sólo con el ahora. Y siempre he dicho que el día a día del equipo ha sido positivo, incluso cuando hemos tenido derrotas. Tenemos que centrarnos en que vamos a un campo muy difícil, debemos ir con todos los sentidos puestos, ya que nuestras opciones pasan por ir al límite en cada partido. Las vacaciones empiezan el sábado».

CORRECCIONES CON RESPECTO AL OVIEDO: «No tenemos que perder la humildad, el rival juega y aprieta también. No tuvimos una buena distribución de apoyos, pero tuvimos ocasiones muy claras. Las del Oviedo eran con una clara oposición. Es verdad que tuvimos esos momentos que abren partidos y no lo conseguimos. Creo que el equipo tuvo buena mentalidad. El Tenerife tiene un gran entrenador, que me parece un hombre de fútbol,al que aprecio personal y profesionalmente y nos va a poner las cosas muy difíciles. A veces quieres intentar cosas, pero no estás fino, pero hay que ver también al rival. Tenemos que ser humildes, competitivos, concentrados y organizados. Y luego tener personalidad y acierto».

PLANTEAMIENTO DE OLTRA: «Tiene mucha experiencia, conoce la categoría y muy bien a estos jugadores. Va a intentar asociarse por dentro, con jugadores de buen pie como Milla, Naranjo, Suso, Undabarrena,... Va a ser importante evitar sus conexiones por dentro y esas transiciones que han hecho con peligro. Los partidos en la isla siempre tienen fases en los que ellos están mejor que el rival, es algo muy propio del Tenerife. Ojalá encontramos esa personalidad y jerarquía con el balón y que seamos eficaces y competitivos».

MERCADO INVERNAL: «El mejor fichaje es que no se vaya nadie y que todos estén disponibles hasta el final en un buen estado. Sé que el club está trabajando a fondo y bien para intentar mejorar».

37 PUNTOS PERO IGUALDAD EN CABEZA: «Si no miramos la clasificación de este año, ¿vamos a mirar la de otros años? Nosotros vamos día a día. La igualdad es máxima no sólo con los de arriba, sino también con aquellos que tienen 17 ó 18 puntos. Ves los partidos, su competitividad y no hay mucha diferencia deportiva. No miramos mucho más allá».