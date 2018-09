Deportivo-Granada Diego Martínez: «Luchamos hasta el final y por eso estoy orgulloso» Alfredo Aguilar El técnico agradeció el esfuerzo de su equipo en una plaza difícil como lo es Riazor y lamentó la jugada del penalti que «decantó la balanza» FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Martes, 25 septiembre 2018, 00:55

El entrenador del Granada compareció tras la derrota que su equipo cosechó en Riazor un escenario difícil y ante un rival fortísimo, según palabras del pontevedrés. «Sabíamos que con cualquier error o situación de talento de ellos nos podían ganar. Creo que la primera parte fue de tanteo y no me gustó mi equipo en ataque. Nos costaba enlazar, desbordar y llegar al área contraria», confesó Martínez sobre un primer acto en el que el Deportivo acaparó las mejores jugadas de peligro. «Las ocasiones en las que ellos pudieron hacer gol vienen precedidas de unos contra unos que perdimos, como la de ese balón al palo», analizó antes de añadir que el partido estaba igualado. «Sabíamos que tendríamos que sufrir, pero llegamos al descanso con el partido abierto», aseveró.

«En la segunda parte intentamos ser más nosotros y empezamos bien, aunque nos faltó la precisión y contundencia que hemos tenido otras veces», comenzó diciendo acerca de los segundos 45 minutos. «La jugada del penalti decanta la balanza y el partido cambia. Dejamos más espacios y ellos generaron más peligro. Pero como es este Granada, hasta el final no dejamos de luchar con 2-0 y hacemos el gol que nos metió en el partido. Esas son las señas de identidad nuestras y me siento orgulloso de mi equipo por eso», matizó Diego Martínez.

Acerca del rival, el entrenador rojiblanco no dudó en colgarle el cartel de candidato claro al ascenso. «Es un equipo muy bien estructurado, con una plantilla amplia y jugadores de mucho nivel que colectivamente funcionan muy bien. Es muy pronto aún y el camino hay que recorrerlo, pero es una realidad que son candidatos al ascenso. Ante el Deportivo, cualquier situación en la que no estés en muy buena nota te puede hacer perder el partido, por eso creo que para nosotros estas experiencias nos vienen muy bien», dijo Diego Martínez, que personalizó en Juancho para explicar lo positivo que resultó el encuentro en lo individual para Juancho. «Para estos jugadores jóvenes que están desarrollándose es importante forjarse en este tipo de partidos».

Inmerso en cuestiones más tácticas, Diego Martínez afirmó que la intención del primer tiempo fue reforzar el centro del campo con una presencia algo más retrasada de Fede Vico. «Intentamos igualar la superioridad numérica de su rombo y Vico era importante, pero en ataque nos faltó enlazar con Vadillo, Puertas, Ramos. Nos faltó precisión, pero supimos sufrir», admitió el técnico. «Es una pena esa acción del penalti, porque lo desequilibra todo. Nosotros estábamos mejor, más sueltos. Es doloroso para todos los jugadores», explicó sobre el error defensivo que originó el 1-0.

«Que me perdone Puertas. Estaba muy dolorido y tiene la marca en el pecho. Pero son detalles que marcan la diferencia y no queríamos defender un córner sin un jugador como él. Agradezco su esfuerzo. Pese al dolor él se levantó y continuó», dijo para acabar sobre una jugada en la que pidió a Puertas que no se quedará doliéndose tras un golpe.