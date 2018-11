Granada CF Diego Martínez: «Si algo hemos tenido es hambre e intensidad» GCF | P.Villoslada El técnico dijo sentirse muy orgulloso de su plantilla y creer en ella «ahora que llevamos dos puntos de nueve» FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 30 noviembre 2018, 13:31

Diego Martínez compareció ante los medios antes de poner rumbo hacia Málaga, una plaza con aroma a Primera en opinión del técnico gallego. Definió la cita que acontecerá mañana sobre el verde de La Rosaleda como una fiesta y rompió una lanza por el VAR.

- Reflexión sobre el arbitraje de los últimos partidos: «Nosotros vamos a focalizarnos en lo que sí podemos controlar, que es lo que tiene que ver con el fútbol. Es cierto que en esa balanza de situaciones que perjudican o favorecen, nosotros salimos perjudicados. Dicen los expertos que eso se va equilibrando con el paso del tiempo. Arbitrar es muy difícil y sí que me gustaría romper una lanza a favor del VAR. Nos vanagloriamos de la gran liga en la que estamos, sus equipos, las ciudades.... Y creo que el VAR sería muy necesario para hacer un futbol más justo y positivo para el colectivo. Deseamos que tengan un buen arbitraje este sábado».

Alex Martínez: «Tenía plena confianza de que Álex iba a estar con nosotros en Málaga».

Sensaciones del equipo: «Creo que si algo hemos tenido ha sido hambre e intensidad. Cuando uno no gana hay matices que mejorar, como los hay cuando ganas, pero me gusta lo que veo de mi equipo. En Segunda los detalles hacen que los partidos se vayan para un lado u otro. El equipo ha tenido mejores sensaciones y prestaciones que puntos. Tenemos que creer en nosotros mismos, que nadie nos desvíe de nuestro camino, siempre haciendo autocrítica. Me gusta todo lo que veo menos el resultado. Veo hambre, intensidad y una mentalidad de hierro. De hecho, (ante el Sporting) nosotros conseguimos voltear el marcador en un partido complicado. Hacemos el 2-1, que fue anulado, pero el equipo en creencia está muy bien. Ese partido en otra secuencia de partidos estaría muy bien».

- Último duelo en primera vuelta con equipos que vienen de Primera: «Hablamos de competirle al Deportivo y uno ve los resultados en Riazor después y ve que el que más le ha apretado es el Granada. El Málaga es un equipo que ha ganado siete partidos de local y tiene un gol en contra, con 29 puntos... Si creemos que va mal, apaga y vámonos. Ha tenido ocasiones para poder ganar fuera de casa. La categoría es así de igualada. Quiero al Granada de Las Palmas, de Zaragoza, la mentalidad de Extremadura, de Reus o los últimos minutos de Alcorcón. Sabemos que vamos a un campo con aroma a Primera y tremendamente difícil. Queremos ser un equipo competitivo, que tenga personalidad y se quiera mostrar en relación a su calidad de juego».

- A la afición: «Gracias por estar ahí. Mañana es una fiesta del fútbol andaluz. Están completando una buena temporada, un estadio y una afición con aroma a Primera y el Granada va a estar allí con un millar de aficionados, un equipo que se va a dejar el alma y la piel. Lo que queremos es mostrar nuestra identidad, de la que estoy muy orgulloso, y lo digo ahora que venimos de hacer 2 puntos de 9».

- Cambios en el equipo: «Nosotros siempre manejamos muchas alternativas y luego tomamos las decisiones en función del partido. Lo que es un gol arriba o un gol abajo. No puede uno imaginar, sino mejorar, persistir y disfrutar del momento. Creo mucho en esta plantilla. Cuando pasen dos o tres meses, o hasta cuatro años, pensare´en el gol del 1-1 ante el Sporting, esa conexión y la energía que nos dio la afición, aunque se nos quedé el resultado. Afortunadamente tenemos una buena mentalidad».

-Muñiz: «Me parece un gran entrenador. Si me preocupo mucho por con quiénes va a jugar, me vuelvo loco. Tienen un gran abanico de buenos jugadores. Muñiz ha vuelto a crear un equipo sólido, que comete pocos errores, sus jugadores de banda y segunda línea tienen desborde, y un delantero en estado de gracia. Creo que no vamos por buen camino si nos preocupamos mucho de ellos. Tenemos que cometer muy pocos errores, estar acertados y tener cuidado en jugadas de estrategia, donde han desbloqueado algunos partidos. Pero, sobre todo, mostrarnos como somos, con nuestra personalidad de equipo».