Granada CF Diego Martínez: «La fortaleza del Granada en este inicio ha sido gracias a su afición» GRANADA Jueves, 27 septiembre 2018

El entrenador del Granada habló tras el entrenamiento matinal con los medios de comunicación acerca del duelo que enfrentará a los rojiblancos con otro conjunto andaluz, el Córdoba.

¿Qué cambia la derrota de Riazor?:

«El trabajo no cambia, realmente siempre lo hacemos bien con concentracion e intensidad. Varía que la semana es más corta, porque juegas el lunes con un viaje largo y el sábado tienes partido. Hay ganas de que llegue el partido del Córdoba y aprovechar esa experiencia competitiva que tuvimos ante el Deportivo»

Estado físico de la plantilla:

«Venímos de un viaje largo, un partido muy exigente ante el Dépor y en ese sentido es una semana en la que cuesta más recuperar. Hoy hemos conseguido que entrenasen todos, aunque hemos tenido que jugar mucho con las cagas y personalizar la preparación. Yo veo al equipo con mucha ilusión, fuerte mentalmente y estoy contento»

Teórica inferioridad del Córdoba:

«No comparto que sean inferiores. Somos como el Córdoba, muy similares. Nosotros somos unos más de la categoría. Tenemos más puntos que ellos a día de hoy, pero la clasificación a estas alturas es una anécdota y no significa nada. Es un equipo que pudo ganar el partido anterior perfectamente y que tiene jugadores de mucha experiencia. Saben jugar en la necesidad de sumar puntos, porque el año pasado en los últimos partidos ganaron 1-2 en el campo de un equipo de ascenso directo y eso te dice mucho de la mentalidad de los jugadores que siguen y su entrenador. Nos lo van a poner muy difícil. Sabemos que va a ser un partido de mucha exigencia y de igual a igual. Veo a los jugadores muy mentalizados, cuando nos ha ido bien ha sido desde nuestras señas de identidad: la lucha, el esfuerzo, saber que cada balón puede ser el definitivo y traemos lecciones en la mochila del último partido»

Rodri Ríos:

«Lo veo como siempre de motivación. Es un guerrero, su motivación y su carácter tienen mucho impacto en el juego. No está totalmente recuperado en sus sensaciones en el tobillo ni a su mejor nivel por las molestias que puede ir arrastrando. Pero lo suple con su ilusión»

Ambiente en Los Cármenes:

«Esperamos reencntrarnos con nuestra gente como en los últimos partidos. La fortaleza del Granada en este inicio ha sido gracias a su afición. La conexión con la grada ha sido impresionante. Sabéis cómo queremos ser, darlo todo en cada partido partiendo del trabajo y de la humildad para ser competitivos y conseguir la victoria»

¿Qué Córdoba espera?:

«Va a ser un partido muy complicado. Ellos vienen con una necesidad de puntos que los hace muy peligrosos. Tienen un buen entrenador y una mentalidad muy fuerte de equipo. Saben muy bien cómo es la categoría, qué necesitan los partidos y cuándo hay que pararlos, acelerarlos... Nosotros tendremos que encontrar vías y caminos cuando el partido esté cerrado para superar las trampas que seguramente nos iremos encontrando. La manera de hacerlo es ser fieles a nosotros mismos, estar en nuestra mejor versión y concentrados durante todo el partido. El Córdoba tiene jugadores de calidad y te pueden hacer daño si tienes una concesión»

¿Qué no se hizo bien en La Coruña?:

«La primera parte no tuvimos llegada ni generamos ocasiones de gol, es lo que queremos volver a recuperar. Tuvimos seguridad con el balón y manejo de este antes de llegar a tres cuartos, pero falto darle profundidad y generar más con unos contra unos y paredes. Luego en la segunda recibimos un gol en contra que viene de un error nuestro cuando mejor estábamos. En esta categoría no se puede conceder. Pero no sólo queremos mejorar lo que no hicimos bien, sino mantener lo que hicimos bien y lo que nos identifica como equipo: solidez defensiva, presión, ser un equipo solidario, fuerte en estrategia. Cada semana el fútbol empieza de nuevo, perder o ganar un partido no te lleva a perder o ganar el siguiente, aunque hay que sacar el jugo y la experiencia al partido de Riazor que también dejó cosas positivas»

Poco descanso:

«No me he parado a pensarlo. Eso sucede a otros equipos y hay que aceptarlo. Esperemos que no haga mucho calor»

José Ramón Sandoval:

«Es un buen entrenador que conoce la casa bien y puede ser más peligroso, aunque lo importante es lo que hagan los jugadores. Un partido ante un equipo de Sandoval siempre va a ser difícil»

¿Cambios en el once tras Riazor?:

«Antes de afrontar un partido siempre nos planteamos todas las posibilidades independientemente del resultado, porque una cosa es el rendimiento y otra el resultado. En ese sentido puede que un jugador de buen rendimiento salga del once porque entendamos que otro nos conviene más para ese partido. Creo que se da demasiada importancia a los once que salen, cuando muchas veces las situaciones de desequilibrio a favor de tu equipo vienen con jugadores que salen desde el banquillo. Parece que el once titular es muy místico, pero el partido lo ganan 18. Hay que darle más importancia a los que entran desde el banquillo que siempre nos están aportando mucho. Ellos son la manera de tener alternativas y cambiar las dinámicas»