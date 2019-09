Granada CF Diego Martínez: «El favorito es el Valladolid pero vamos con ilusión» Diego Martínez durante la rueda de prensa en la Ciudad Deportiva. / GCF | P. V. El técnico aprovechó su comparecencia para recordar que «sabemos el equipo que somos, humilde» y que el triunfo al Barcelona ya pasó FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Lunes, 23 septiembre 2019, 13:30

Diego Martínez habló poco antes de viajar a Valladolid para afrontar el atípico partido entre semana. Con la victoria ante el Barcelona en el recuerdo, el calendario aprieta y obliga a «pasar ese momento de azúcar», como explicó el técnico rojiblanco, que convocará a 19 jugadores del primer equipo, debido a las molestias que arrastran varios futbolistas.

ESTADO DEL PLANTEL: «Están bien para viajar, porque van los disponibles, y allí decidiremos. Están recuperándose. Fue un partido de mucho desgaste y apuraremos las horas».

MACHÍS: «Me gustaría saber quién está bien a mi también. Viajamos 19, todos los disponibles. Incluso alguno, como Yan Eteki, va aunque todavía está en la fase final de su recuperación».

¿CÓMO AFRONTAN EL PARTIDO?: «Va a haber cambios en el once titular. Los que van a entrar se lo merecen. La dificultad viene por esos jugadores que están entre Pinto y Valdemoro. Tendremos que conjugar las piezas para que tengamos una alineación y cambios acorde para competir y tratar de ganar en Valladolid. Dar soporte de energía al equipo. Hay peculiaridades, veremos cómo encajan las piezas. Los que entren lo harán bien. Por eso empiezo por la convicción, confiamos en todos. Tengo un grupo en el que se merecen jugar todos».

¿REVELACIÓN?: «En cinco jornadas es imposible decir eso, no hay espacio. El favorito es el Valladolid, que juega como local y lleva un año en Primera. Nosotros somos unos recién ascendidos que vamos con ilusión y ganas, y que queremos ser competitivos. Ese es nuestro reto. Creo que tenemos clara nuestra realidad. Somos un equipo humilde que tenemos que estar de sobresaliente o matrícula para ganar».

QUÉ PARTIDO ESPERA: «Será muy disputado, ante un rival exigente, con jugadores de calidad como Sergi Guardiola, Unal, Óscar Plano... Gente con experiencia, una buena combinación. Buen pie, laterales profundos... Que consiguió algo muy complicado: ser el único de los equipos ascendidos el año pasado que se mantuvo. Tiene una gran plantilla, con un Fede San Emeterio que nos conoce muy bien».

EUFORIA: «No tengo esa sensación nunca. Sabemos lo que nos cuesta ganar cada partido. Estaba cansado de ver correr al equipo. Venimos del barro. Sabemos lo que tenemos hacer. Cada partido demanda situaciones distintas. Por nuestra parte tenemos que estar muy concentrados, que el rival no esté cómodo. Sabemos lo que costó estar aquí. No sé cuántos partidos llevo como entrenador aquí. Lo que no puedo garantizar son resultados, pero que el equipo va a ser organizado, competitivo, ambicioso y con confianza de hacer nuestro camino, por supuesto. Enfrente tendremos un rival que nos va a exigir, en un campo difícil. Ahí está el reto. El hecho de jugar tan pronto y que los dos entrenamientos hayan sido de recuperación, todos saben lo que tenemos que hacer.

RENOVACIÓN: «Me siento muy feliz en Granada, pero lo que nos interesa es Valladolid. Ya pasó lo del partido, ese ruido mediático, cómo se lo pasó la afición, esa sensación de azúcar... hay que viajar, recuperarnos y dejar aparcada cualquier cuestión que no sea Valladolid».

POSIBILIDAD DE CITAR CANTERANOS: «Hemos preferido viajar con los nuestros y no con los del filial. A veces pasa que hay jugadores que no pueden venir porque son mayores de 23 años».