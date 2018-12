Granada CF Diego Martínez: «El equipo ha tirado de corazón» PEPE MARÍN El técnico rojiblanco destacó lo persistente que fue el equipo y lo cerrado que fue un partido que sólo se abrió en las áreas FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 15 diciembre 2018, 19:10

Suma y sigue. El entrenador del Granada, Diego Martínez, volvió a incidir en la dificultad que supone ganar cada partido en la categoría de plata. Los rojiblancos firmaron, con suspense, la tercera victoria consecutiva, primera en Los Cármenes tras el tropiezo ante el Sporting. «Si ganar un partido es complicado, imagina dos», comentaba la pasada semana el vigués en Tarragona. Hoy, aún con la tensión del choque, pero sonriendo, recordó que ya van tres.

- Claves para desbloquear el partido:

«Pues lo primero, dar mi enhorabuena a la afición. Ha sabido sufrir con el equipo, han estado con nosotros en los momentos de dificultad. Estos tres puntos tienen mucho que ver con su apoyo. Nosotros seguimos intentándolo, siendo competitivos».

- Adrian Ramos:

«No hacemos análisis individuales, pero me alegro mucho por su trabajo e insistencia. Ha merecido algún gol más. Yo me quedo con el equipo en un partido que ha sido muy igualado»

- Partido:

«Hemos tenido un mano a mano en el minuto 2 que creo que hubiese puesto el partido de otra manera. Luego hemos estado más incómodos, sin poder generar y con muchas pérdidas de balón que acababan en transiciones. Luego volvimos a equilibrar el partido. Era un partido muy cerrado en lo que es el juego, pero nosotros y ellos tuvimos muchas buenas acciones de finalización. La segunda parte se parece más al que buscábamos, es verdad que ellos han tenido buenas acciones, pero en líneas generales el equipo tiró de corazón y de querer ganar el partido. Siempre apoyado en su afición. Estos partidos que van 0-0 puede que se te vayan en una transición. Estoy contento, el equipo supo tener la inteligencia suficiente para queree ganar el partido sabiendo contrarrestar el juego del rival mejor que en la primera parte».

- Falta de eficacia:

«Sí, pero el que no tenga claro que aquí vamos a sufrir siempre... No hay que olvidar que después del Sporting llevámos tres victorias, es realmente difícil. El otro día decía que si ganar un partido era difícil, hacerlo dos más todavía y tres ni te cuento. No obstante, fue un partido cerrado en lo que se refiere al juego y a situaciones de ataque organizado. Sin embargo fue un partido muy abierto en las dos áreas. Sí estoy de acuerdo en lo de la eficacia, con el larguero de Adrián, otra más cruzada, el mano a mano (de Pozo). Son las situaciones y esa eficacia las que te dan que se abran más esos partidos. En esa igualdad llegamos a la final con ese detalle que lo resuleve magníficamente bien Ramos. Y enhorabuena a los que salen desde el banquillo, que han tenido una participación muy importante y el partido no estaba fácil para el jugador que se incorporaba».

- La salida de Vico:

«Lo hablamos en la previa, que a veces la participación de un jugador como Vico cuando un partido está abierto genera situaciones como las que se han dado cuando ha salido. Esa participación en el cambio a Fede le ha venido muy bien. Además hoy ha tenido acierto a la intención, que en Tarragona la tuvo y no estuvo tan eficaz».

- Diferencia entre las dos partes:

«En la primera parte entramos en una fase de pérdidas de balón, no encontramos continuidad y quizá al haber encontrado esa acción tan clara de gol a la espalda de la defensa tan pronto (Pozo), hizo que nos precipitáramos. Ellos nos apretaban bien, no dejaban maniobrar a nuestros centrales. Recuerdo alguna situación de cambio de orientación con Martínez a partir del minuto 25, cuando estábamos mejor en el ataque organizado.»

- Los rivales torpedean el juego de Montoro y Fede:

«El Oviedo aprieta bien. Esa característica la tienen, presionan bien y no dejan maniobrar. El partido se pierde continuidad y hay muchas interrupciones. Pero nosotros lo seguimos intentando, me quedo con que el equipo trata de ser fiel a su estilo. El rival también juega. Nosotros tenemos que ponernos muchos trajes para ser competitivos en el partido. En la segunda parte ya el partido se parecía más a lo que queríamos y buscábamos, quizás con un poco más de eficacia para que no tardara tanto en llegar el gol».