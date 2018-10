Granada CF Diego Martínez: «El equipo está preparado para competir ante un rival incómodo» PEPE VILLOSLADA/GCF El técnico del Granada también manifiesta que el del Reus es «un campo incómodo» y que el estado del césped es un condicionante que hace que el próximo partido sea «más complejo» ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 5 octubre 2018, 15:02

El entrenador del Granada, Diego Martínez, ha hablado este viernes en rueda de prensa sobre el próximo encuentro que su equipo disputará ante el Reus Deportivo. Estas han sido sus palabras:

-ESTADO DE RUI SILVA: «En principio tiene unas molestias, tuvo que retirararse el otro día y esperamos que pueda estar el domingo. Ha entrenado con precaución y personalizando la carga de trabajo».

-RIVAL CON LESIONES Y PROBLEMAS DEL LÍMITE SALARIAL: «Los jugadores que ganaron en Pamplona, le ganaron al Elche o al Tenerife son de Segunda división y el Reus es un equipo incómodo, competitivo, asentado en la categoría y en aquel campo siempre es incómodo. Es uno de los campos especiales de la categoría, un campo donde cualquier estrategia o cualquier acción de área o despeje puede suponer una ocasión de gol y vamos a tener que estar muy atentos. Ellos tienen sus dificultades como todos los equipos, pero creo que no les afectará a su nivel competitivo y más jugando como locales, como va a ser el caso del Reus».

-¿LE PREOCUPA EL ESTADO DEL CAMPO?: «Es otro factor. No sabremos cómo está hasta que lleguemos allí y son condicionantes que hacen el partido más complejo. Eso unido a jugadores como Linares, Gus Ledes, Juan Domínguez, como Mario Ortiz.... pues bueno es un equipo que lleva tres años consecutivos en Segunda es porque es un equipo competitivo y difícil. Si bien es verdad que este año los mejores resultados los ha conseguido fuera, ganar en Elche, en Tenerife o en Pamplona pienso que tiene mucho mérito».

-¿QUÉ PASARÁ SI EL RIVAL SE ADELANTA EN EL MARCADOR?: «Que te adelantes en el marcador siempre es un factor importante. Nosotros hasta ahora lo hemos hecho y vamos a seguir intentándolo. Los equipos nos van a ir planteando escenarios diferentes. Encontrar espacios como el otro día es muy difícil, necesitas ritmo, necesitas fluidez y mantenerla en el tiempo porque nuestra propuesta tiene un nivel de intensidad muy alto a nivel de presionar arriba, de ser intensos en los duelos, de querer ser verticales...y mantener eso los 90 minutos de juego más descuento creo que es prácticamente imposible. Sabemos que nos van a plantear escenarios diferentes y tenemos argumentos para ganar el partido de otra manera, como puede ser con estrategia, con segunda jugada... Hay que estar preparados para todo. Tenemos que intentar ser un equipo camaleónico».

-¿POR QUÉ EL GRANADA RECIBE TODOS SUS GOLES EN LA SEGUNDA PARTE?: «Es una muestra pequeña porque solo hemos jugado siete partidos. Si nosotros ganamos el partido me da igual marcar antes o después. Lo que queremos es ganar el partido. De siete partidos en tres no hemos encajado, en cuatro sí y por tanto la muestra se queda más pequeña. En cualquier caso, también nos marcarán en la primera parte, pero vamos a intentar evitarlo».

-ESTADO FÍSICO: «Tenemos jugadores entrenando aparte como todas las semanas, hemos personalizado la carga, alguno no ha podido entrenar hoy y tal... Pero es lo normal. Esperamos contar con todos si no hay ninguna novedad. Ha sido como todas las semanas».

-JUGAR POR LA MAÑANA: «Vestir esta camiseta siempre es bonito e importante para nosotros. A lo largo del año tendremos que jugar en todos los horarios. Esa adaptabilidad que yo pido también afecta a esto: Nosotros no elegimos las circunstancias, pero lo que sí elegimos es el estar preparados y el equipo está preparado para competir ante un rival incómodo en un campo incómodo».

-¿PUEDEN DESCONECTARSE LOS JUGADORES QUE NO JUEGAN?: «No percibo eso. Ese problema van a tenerlo siempre todos los entrenadores. Juegan 11 y hay tres cambios. A mí me hubiera gustado darle minutos a todos e incluso a algunos que se quedaron en la grada porque también se lo merecen, pero no es posible porque la normativa lo impide. De lo que sí estoy seguro es que todos van a ser importantes y los vamos a necesitar durante la temporada y eso no solo tiene que ver con el cuerpo técnico sino con la extraordinaria actitud de los jugadores... En ese sentido todos estamos en el camino adecuado porque esta realidad nos la vamos a ir encontrando siempre. En unas semanas pueden preocupar los que no juegan y en otras semanas seguro que preocupa el tema de las bajas. Es nuestra realidad y la tenemos que aceptar».