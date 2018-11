Granada CF Diego Martínez: «Después de una derrota en casa es cuando toca levantarse con más fuerza» ALFREDO AGUILAR El técnico lamentó que el tanto del empate no llegara antes FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Viernes, 23 noviembre 2018, 23:51

Diego Martínez compareció ante los medios tras el tropiezo del equipo rojiblanco en el Nuevo Los Cármenes. El gallego lamentó no haber podido dar al menos un punto a una afición que se dejó hasta el útimo aliento animando al equipo, antes incluso del empate de Adrián Ramos.

¿DERROTA INJUSTA?: «Damos la enhorabuena al rival. Ha hecho un gran partido, es un gran partido y los felicitamos. Han hecho dos goles y nosotros uno, esos son los méritos del fútbol».

EL PARTIDO: «Creo que ellos consiguen quitarse esas dudas que queríamos infringirles con el gol desde fuera del área. A partir de ahí cogimos fluidez y el equipo lo ha intentado y no ha dejado de atacar. Ha ido a por el empate. Luego tuvimos un inicio de segunda parte donde estábamos constantemente arriba. Si el 1-1 hubiese llegado antes, habría cambiado el partido. Es verdad que el partido se abre luego y nosotros dejamos muchos jugadores descolgados. En una de esas contras nos pueden hacer el 0-2, pero ahí nos sostuvo Rui Silva. Al final, cuando conseguimos hacer lo más difícil que el gol, e incluso tenemos la de Ramos que me comentan que no es fuera de juego, ibamos a por la victoria a pesar del empate. Es una lástima y duele mucho encajar al final el gol de la derrota».

¿ESPERABA ESTE SPORTING?: «Para mí no ha sido imprevisible. Son muy buen equipo: Carmona, Traver, Djurjevic, Pérez,... Son un equipo con físico y calidad. Han hecho un gran partido, muy igualado en duelos e intensidad. Se adelantan en el marcador y lo más complicado, cuando vienes así, es tener confianza. No obstante el equipo (el Granada) lo intentó, quizá el gol podía haber llegado antes. Creo que el empate lo merecimos, sin ser nuestro mejor partido, ni ser un encuentro fluido. Dentro de esos muchos partidos que había dentro del mismo, fuimos competitivos. Hay que mejorar, como decía cuando ganábamos. Hay que levantarse de esta derrota, aprender, perseverar en lo que sí hacemos bien y corregir lo que no».

¿HAY UNA RACHA NEGATIVA?: «No lo sé. Los dos empates anteriores son muy diferentes a esta derrota. Creo que en este mes, en el que jugábamos con rivales de enjundia, hemos merecido algun punto más. Esto es La Liga 1|2|3. Sí que tengo claro que el equipo es competitivo, que hoy pudo pasar cualquier resultado. Incluso creo que en los empates hemos merecido algo más. No lo tienes, y a mejorar y levantarse, creo mucho en esta plantilla. Después de una derrota en casa es cuando toca levantarse con más fuerza».

A LA AFICIÓN: «Agradecerles todo el esfuerzo y su apoyo. Es un lujo contar con ellos. Sentimos muchísimo no haber pudido sumar un punto. Cuando hicimos el 1-1, creo que todo el estadio sentimos lo mismo, que podíamos ganar pese a que quedaba poco tiempo y es lo que intentamos. Humildad, perseverancia y esos 28 puntos que nos los hemos ganado a fuego. Y son importantes, porque en esta categoría tan igualada sabes que siempre puedes ganar, empatar o perder».