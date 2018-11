Rueda de prensa Diego Martínez: «El deseo de agradar nos ha precipitado» El entrenador del Granada cree que su equipo hizo «méritos» para ganar e insiste en que no hay que olvidar la «realidad» de tan dura competición CAMILO ÁLVAREZ Domingo, 11 noviembre 2018, 15:40

Sensaciones que le deja el punto: «Nos sabe a poco, lo hemos intentado, hemos sido perseverantes. Nos ha faltado acierto, tres acciones de gol anuladas que fuimos muy al límite, el gol en la primera parte nos habría abierto el partido. En once para diez hemos tenido pérdidas de pase y no hemos sabido leer el partido con uno más».

Qué faltó para ganar: «Estamos muy orgullosos de los 27 puntos, igualdad, pelear cada balón dividido… La afición nos ha dado muchísimo, ha sido espectacular, me da más pena por ellos, nos hubiera gustado brindarle una victoria. Le hemos quitado el balón al equipo que más posesión tiene, ellos han defendido muy bien, creo que lo hemos intentado. Es un juego, es un equipo fuerte, finalista el año pasado del 'play off', no obstante, creo que hemos hecho méritos para ganar».

Polémica al final del partido: «No quería que hubiese más expulsados ni más pérdidas de tiempo así que desde el minuto 78-80 comunicamos a su banquillo (del Numancia) que no íbamos a tirar el balón fuera. La tensión del partido, nada más».

Errores: «Menos precipitación. No definimos bien. Nos pudo más el deseo de ganar. Ante el tremendo espectáculo de la afición, ese deseo de agradar nos ha precipitado».

Atasco en los últimos metros: «Lo hemos intentado, en la primera parte tuvimos momentos buenos, hoy lo hemos tenido mucho tiempo sometido al rival. Ha faltado ese acierto, ese gol que nos hubiera abierto el partido».

Evadirse del entorno de euforia: «No hemos pensado en ello, este ambiente nos ha ayudado, no miramos la clasificación. En el lado negativo nos sabe a poco, en el positivo, otro punto, portería a cero…».

Nico Aguirre: «Ha tenido una gran actitud, momentos dentro de su perfil y sus características, pero no hago valoraciones individuales. Igual que el resto, lo ha dado todo. No perdamos la perspectiva de lo que somos y de la realidad».