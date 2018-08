GRANADA CF Diego Martínez: «Todo nuestro deseo es ser un equipo competitivo para ganar partidos» /PEPE VILLOSLADA/GCF El técnico rojiblanco subraya la necesidad de fichar a un cuarto central porque «las variantes que mejoren nuestro rendimiento colectivo las vamos a tener en cuenta siempre» ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 24 agosto 2018, 13:37

El entrenador del Granada, Diego Martínez, compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que su equipo disputará este domingo ante el CD Lugo. Estas fueron sus palabras:

-¿VÍCTOR DÍAZ PERDURARÁ EN EL CENTRO DE LA DEFENSA?: «Creo que es una buena opción que tuvo un buen rendimiento y todo lo que sean recursos, alternativas o variantes que mejoren nuestro rendimiento colectivo las vamos a tener en cuenta siempre. Eso no quita que la necesidad de incorporar a algún central es algo que todos tenemos claro».

FEDE SAN EMETERIO Y POZO, NOVEDADES: «Aunque pase un mes vamos a necesitar mucho trabajo táctico con ellos y con todos, porque faltan muchos jugadores que eran titulares el año pasado. Creo que son dos buenas alternativas, ojalá podamos contar con ellos para la convocatoria. Son 2 jugadores a los que me va a ser más fácil transmitirle esa idea que tengo en la cabeza porque he trabajado antes con ellos, pero necesito que conozcan a los compañeros, que mezclen bien, que tengan ese proceso de adaptación con el resto del grupo, pero confiamos mucho en ellos y si es necesario que jueguen lo harán».

-DIFERENCIAS ENTRE JUGAR FUERA Y JUGAR EN CASA: «Ojalá cambiemos el resultado. Lo que queremos es ganar. Todo nuestro deseo es ser un equipo competitivo para poder ganar partidos. Intentaremos ser un equipo que contrarreste las fortalezas del Lugo, espero que en vez de generar dos ocasiones generemos 15 y ese es nuestro objetivo».

EL RIVAL: «Mantiene el bloque del año anterior. Es un equipo con experiencia por dentro, con el que es importante que nosotros marquemos el ritmo del partido cuando tengamos el balón y cuando no lo tengamos estar juntos, no concederle espacios, estar atentos al juego directo que puedan tener con Jona... Y atentos en general porque es un equipo con experiencia, con buen pie y en general un equipo difícil, como todos en esta Segunda A».

-SISTEMA: «Nuestra intención con las incorporaciones es tener jugadores que nos aporten algo que no tenemos. En el caso de Pozo esa velocidad, ese atrevimiento, ese ser un jugador que la busca en el espacio... Lo importante es que nosotros seamos un equipo en mayúsculas, que se adapte a diferentes escenarios y a diferentes dibujos... Lo importante es mejorar por dentro, ser capaces de generar ocasiones más definitivas de remate y eso es lo que vamos a intentar más allá del dibujo o de los nombres de los jugadores que tengamos sobre el campo. Luego el fútbol es opinión e interpretación y si los extremos son volantes o los volantes son extremos pues se analizará porque esa es la salsa del fútbol. Pero lo importante es que seamos competitivos».

-AFICIÓN: «Le pido que confien en nostros, que confien en el equipo. Hay unos valores inegociables de este equipo: la intensidad, el esfuerzo, el ser solidarios y el ser competitivos. Vamos a ir progresando a lo largo de la temporada, pero nosotros nos vamos a dejar el alma por celebrar cada punto y cada tres puntos. Eduardo Berizzo dijo que a él le gustaría jugar 38 ligas de un partido, pues a mí me gustaría jugar 42 ligas de un partido».

-FALTA DE RITMO DE RAMOS Y AGUIRRE: «Es normal, porque tenemos que adaptarnos todos. Aunque el otro día también llegaron justos otros futbolistas como Montoro o Vadillo, asumimos ciertos riesgos faltando 15 minutos y me quedo con la voluntad que tuvo el equipo, el saber sufrir, el saber apretar los dientes. Estaban cansados pero aguantaron y somos un equipo competitivo, que quiere ganar y si no podemos ganar al menos sumar un punto que bueno es. Confío en los jugadores porque los veo trabajar, van al límite, hay que tener paciencia y cuando los jugadores tengan más frescura, más chispa y nos conozcamos mejor ese talento va a aflorar. Ahora hay varios jugadores con molestias pero no descarto a ninguno porque en un partido como este, que es el primero ante nuestra afición, a las chanclas le crecen tacos y todos lo van a querer jugar».