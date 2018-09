Granada CF Diego Martínez: «El Deportivo es un equipo top y vamos a tener que sufrir» El técnico del Granada no cree que pueda contar con Nico Aguirre y se muestra muy respetuoso a la hora de hablar sobre un rival que «pertenece a otro universo» ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 22 septiembre 2018, 13:32

El entrenador del Granada, Diego Martínez, compareció este sábado ante los medios en la previa del duelo ante el Deportivo de La Coruña y estas fueron sus palabras:

-ESTADO DE LOS LESIONADOS: «Nico Aguirre no va a llegar, está prácticamente descartado. En cuanto a Montoro y Ramos no lo sabremos hasta el último momento».

-POSIBLE CAMBIO DE SISTEMA: «Me gustan los cambios, me gusta modificar con una intención, no solo por el rival o por la disponibilidad de jugadores sino por nuestra propia riqueza como equipo, nuestra propia riqueza táctica. Hasta ahora hemos mutado durante los partidos y es algo que vamos a seguir haciendo para intentar sacar el máximo partido no solo a los estados de juego de nuestros jugadores sino a las circunstancias que se nos plantean. Nosotros tenemos que seguir perfeccionandonos y buscar variantes para ser mejores»

-PRIMER PARTIDO CONTRA UN RECIÉN DESCENDIDO: «En esta categoría el cartel de donde vengas la temporada anterior poco tiene que ver con lo que se vea. El Deportivo es un equipo top, cualquiera de los once jugadores que salgan al terreno de juego son tops, y en ese sentido este equipo pertenece a otro universo. En 90 minutos más el descuento en este tipo de partidos el error te puede penalizar mucho más por la calidad y por el nivel que tiene el Deportivo, que tiene muchos jugadores que en una acción individual te pueden ganar el partido».

-LO QUE LE FALTA AL EQUIPO: «Aquí todos hablamos siempre desde el resultado y desde el resultado todos vamos a opinar que está bien. El equipo tiene que mejorar algunas facetas, pero yo creo que tenemos que disfrutar el momento en cuanto al crecimiento del equipo. El enfrentarte a los mejores te hace mejor y lo vamos a aprovechar como una experiencia en ese sentido. Luego a partir de los resultados vendrán los comentarios de si estamos bien o estamos mal, pero no nos interesa, nos interesa el proceso de construcción del equipo, el ser un equipo competitivo y eso sí lo estamos consiguiendo. El fútbol está compuesto por personas y las personas tenemos circunstancias y esas circunstancias malas que podamos tener que las sepamos solucionar».

-CLAVES DEL PARTIDO: «Hay tantas cosas en este partido que hay que hacer un esfuerzo importante. Vamos a tener que sufrir porque ellos tienen gente de mucha calidad y nos pueden hacer daño. Tenemos que ir al máximo de nuestro máximo para tener opciones de ganar el partido. También es verdad que es un partido muy motivante para nosotros porque queremos mostrar nuestra mejor versión en un gran escenario y necesitamos el doble de concentración y de eficacia. La clave de este partido es que el Granada demuestre personalidad, que nos mostremos como el equipo que somos y que en muchos momentos hemos visto durante esta temporada».

-¿LE AFECTARÁ AL DÉPOR SU ÚLTIMA DERROTA EN LIGA?: «No creo, es una plantilla que tiene lesionados a los dos primeros laterales izquierdos y es la primera vez en mi vida que veo que otro equipo vaya a sacar a un tercero específico, no necesitan adaptar a nadie. Es un equipo con mucha experiencia, con mucha calidad y es un equipo que de los primeros cinco partidos ha jugado cuatro fuera de casa así que creo que es un dato importante y contestando directamente a la pregunta creo que la anterior derrota no les va a afectar».