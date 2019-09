Celta-Granada CF Diego Martínez: «Me daría algo especial conseguir los tres puntos en Vigo» Diego Martínez, entrenador del Granada, abandona la sala de prensa de la ciudad deportiva del Granada tras su declaraciones de este viernes. / Ramón L. Pérez El entrenador del Granada no despeja dudas sobre la disponibilidad de Darwin Machís y Yangel Herrera, con los que insiste en que «hay que esperar», y destaca la «calidad» del Celta del centro del campo hacia adelante CHEMA RUIZ ESPAÑA Granada Viernes, 13 septiembre 2019, 17:25

El Granada vuelve a la competición este domingo y lo hace ante un equipo especial para Diego Martínez. El técnico rojiblanco se reencuentra con el club en cuyas categorías inferiores se formó y, aunque asegura que «es bonito» porque es la primera vez que visita Balaídos como entrenador, tiene claro que «lo que me daría algo especial sería conseguir los tres puntos allí». Así lo ha explicado esta tarde en su rueda de prensa previa al encuentro frente al Celta, en la que ha indicado, además, que sus pupilos se miden a un conjunto «que tiene mucha calidad y un mediocampo muy dinámico, con mucho espacio de intervención».

«Está claro que ellos son un equipo con jugadores de mediocampo hacia adelante de un nivel técnico muy alto», ha argumentado el entrenador rojiblanco, que ha destacado a Iago Aspas y Denis Suárez como futbolistas «determinantes de esta categoría». «Si les dejas jugar, se asocian bien y tienen mucho peligro, especialmente en Balaídos, que vienen de un partido con el Valencia», ha afirmado el preparador nazarí.

Lo que no ha hecho, en cambio, es despejar dudas sobre el estado de Darin Machís y Yangel Herrera tras viajar con su selección. El entrenador rojiblanco ha explicado que ambos «llegaron ayer, entrenaron por la tarde en la Ciudad Deportiva, en una sesión de recuperación, y hoy han entrenado con el grupo», aunque sostiene que «hay que esperar un poco y ver cómo se van encontrando de aquí a mañana». «Cada hora, de cara a su recuperación y sus sensaciones, va a ser fundamental para poder tomar una decisión de cara al fin de semana», ha sentenciado.

También ha pedido «paciencia» en cuanto a la adaptación de Maxime Gonalons e Ismail Köybasi, los dos últimos jugadores en incorporarse a la entidad nazarí. «Cada uno tiene su proceso y son procedimientos distintos por posición y porque son individuos diferentes», ha señalado, tras lo que ha remarcado que está «muy contento con la actitud y la predisposición que están poniendo ambos». De igual manera, continuará la espera por los lesionados Yan Eteki, Neyder Lozano y Álex Martínez, sobre los que ha recordado que padecen «lesiones de sensaciones», lo que retrasa su regreso.

Sobre el parón liguero

No obstante, el técnico vigués ha apuntado que el parón le ha venido bien a su equipo «para poner a punto a jugadores que se acaban de recuperar y recuperar a algunos que estaban lesionados», como José Antonio Martínez, tocado desde su llegada. «Nosotros sabíamos que teníamos ese parón. Lo planificamos, nos adaptamos y punto. No soy una persona de invertir tiempo en cosas que no dependen de mí ni creo que seamos un equipo que busque poner excusas», ha apostillado.

«Para sumar puntos en Primera división, nosotros tenemos que estar de sobresaliente, cometer pocos errores, estar muy acertados y jugar con mucha personalidad», ha advertido Diego Martínez, que más tarde ha matizado que este último aspecto implica «tener la suficiente madurez, fuerza mental e inteligencia para intentar afrontar cada partido desde la máxima confianza, pensando que podemos ganar». «Sé que cuando hablamos de personalidad después de ganar todo son elogios, pero yo veo la personalidad o la fuerza mental cuando, después de perder en casa contra el Sevilla, el equipo a Barcelona pensando que puede ganar el partido», ha subrayado.

Felicita a la selección de basket

Por último, el técnico del Granada ha enviado «un abrazo enorme» a Marcelino, recientemente destituido con el Valencia, sobre quien ha asegurado que es «un gran entrenador», y ha expresado su «enhorabuena a nuestra selección de baloncesto». «Creo que no somos conscientes de lo que ha conseguido durante los últimos años. Creo que es inspirador, de una fuerza mental tremenda. Todos nos hemos emocionado», ha revelado.