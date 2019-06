Granada CF Diego Martínez: «Siento felicidad plena. Hemos sacado la mejor versión del Granada» RAMÓN L. PÉREZ «Tengo contrato en vigor. Estaré encantado de continuar, lo doy por hecho, pero no depende de mí, ha asegurado el técnico tras el partido. ANTONIO NAVARRO GRANADA Miércoles, 5 junio 2019, 00:36

El entrenador del Granada, Diego Martínez, declaró en Son Moix sentir una «felicidad plena por los que tengo detrás. Si ha sido un gran éxito es por la gente que tengo detrás de mí. Es un grupo sensacional, que han luchado unidos en la adversidad. Hemos sacado la mejor versión nuestra y del equipo. Siento alegría por quien lo ha conseguido. No sabían que era imposible y lo hicieron».

El preparador vigués contó que «hice la broma de no mirar la clasificación hasta la última jornada. Las cosas no se dicen, se hacen. Es lo que ha hecho este equipo. Queremos asociar esa palabra a este equipo. Creo que el equipo ha estado 25 jornadas en ascenso directo, más de 30 en play off, el equipo se lo merecía». En cuanto a su futuro recordó que «tengo contrato en vigor. Estaré encantado de continuar, lo doy por hecho, pero no depende de mí. A ver si voy a mirar la pata».

00:30 Vídeo.

Y sobre cómo ha llegado su equipo a este partido ha apuntado que «teníamos que luchar contra muchas cosas, no teníamos una travesía fácil. Ha sido un verano durísimo. Este grupo depersonas han superado las expectativas y la única manera de devolver la alegría era pensar en el presente, como las hormiguitas. Es un año que no vamos a olvidar nunca».

También recalcó que durante el transcurso del Mallorca-Granada «intentamos que nadie me dijese como iba el otro partido. Tenía un recuerdo de este estadio porque hubo un final de liga y a Martí le colaron un gol al final. Fue lo más dificil gestionar las propias emociones», dijo antes de que sus jugadores entraran a la sala de prensa para celebrar el ascenso con él.