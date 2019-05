Rueda de prensa Diego Martínez: «Tenemos que competir desde la emoción pero también desde la felicidad» GCF-P.V. El técnico del Granada describe al Tenerife como un equipo «con carácter y buen ataque organizado y juego interior» JOSÉ IGNACIO CEJUDO Jueves, 9 mayo 2019, 12:54

El entrenador del Granada, Diego Martínez, compareció en rueda de prensa previa al encuentro de este viernes con el Tenerife, un partido que calificó de «máxima dificultad» y en el que invitó a la afición a «sentirse importante en cada disputa, en cada balón y en cada pase». Con las únicas bajas seguras de Fran Rico y Nico Aguirre, Martínez volvió a reivindicar el colectivo de un equipo en el que independientemente de quien salga titular «va a matar por este escudo». Reconoció que el duelo ante el Tenerife es «uno de esos momentos especiales de la temporada».

POCOS DÍAS PARA RECUPERAR: «Hay evidentemente jugadores con golpes y situaciones que tendremos que ver después del entrenamiento de esta tarde pero en líneas generales, excepto Fran y Aguirre, todos superarán cualquier magulladura con motivación para jugar este partido».

VUELTA DE OCÓN ARRÁIZ: «Me gusta invertir mi tiempo en lo que puedo controlar y lo que deseo es que se vea un gran partido de fútbol. Deseo toda la suerte del mundo al colegiado y a su grupo arbitral y espero que mis jugadores tengan un buen partido y acierto para llevarnos la victoria. Es lo único en lo que podemos invertir energía».

BAJA E INTERÉS POR MILLA: «Sólo sé que es un jugador del Tenerife que no viene. Desconocía el tema. Esta una categoría larguísima y a nosotros nos pasó con Ángel en el último partido en casa. Todas las semanas hay que reinventarse. El Tenerife es un muy buen equipo. Al principio de temporada posiblemente todos lo hubiésemos visto como uno de los candidatos a la parte alta pero luego todo esto tiene que ver con plantilla, dinámicas y momentos puntuales. Es un rival con argumentos colectivos e individuales, gente con desborde y buen pie y un gran entrenador como José Luis Oltra. Se están jugando muchísimo. Va a ser un partido entre dos equipos que queremos ganar y de máxima dificultad».

LOS CÁRMENES LLENO: «Es lo que queremos todos, pero sobre todo que el aficionado que venga se coja su camiseta y su bufanda para teñir de rojiblanco la grada. Que sientan que son importantes en cada disputa, en cada balón y en cada pase. Los damos entre todos. En cada duelo individual, en cada despeje. No sabemos dónde va a estar la jugada que nos de la victoria. Debemos competir como si cada una fuera la última. Ayer lo vimos con el 95 con el gol del Tottenham. Tenemos que competir del minuto cero al último segundo, hasta que pite el árbitro, entre todos. Afición, público… Hasta el que venga neutro tiene que ser del Granada mañana. Es uno de esos momentos especiales de la temporada. Aunque sean cinco partidos solamente queda mucho y estos tres puntos ya, a partir de las once de la noche de mañana, dejaran de existir. Ojalá sea con tres más en el casillero. Vamos a tener que competir entre todos, competir con pasión como contra el Málaga cuando el éxito fue al inicio por el público pese a que estaba lloviendo y era un día desagradable. Equipo y afición fueron de la mano y mañana hará una noche magnífica. Pienso en ver a mi equipo en esas circunstancias y me emociona, porque si algo tiene es que transmite. Es emotivo, tiene pasión. Cuando vamos de la mano todos somos muy fuertes».

DIFICULTAD ENTRE EQUIPOS DE ABAJO O ARRIBA: «La dificultad está en el CD Tenerife, esa es la gran dificultad. Tiene jugadores de muy buen nivel. Ha conseguido remontar resultados muy adversos ante equipos importantes, y me parece muy importante. Eso habla de carácter, de un equipo que tiene fases del partido en las que aprieta mucho. Tiene buen ataque organizado y juego por dentro. Tiene jugadores que estarán en Primera, es público. Eso significa que vamos a tener que hacer un partido muy bueno en todos los sentidos, estar acertados y muy concentrados. Lo que me gustaría es que mi equipo compitiera desde la emoción pero también desde la alegría, la felicidad y la ilusión de estar en una situación muy motivante para todos».

PARALELISMO GRANADA-LIVERPOOL: «Ojalá fuera así, compararnos con lo que se vio el otro día en Liverpool ante uno de los mejores equipos del mundo y el mejor jugador del mundo… Ver a un equipo haciendo eso… Nos estimula a todos. Por eso este deporte es tan bonito. Esa emoción, ese contagio, suman mucho. Creo que si el Granada tiene 68 puntos es porque fuimos a Almendralejo con una pasión desbordante en uno de los primeros partidos fuera de casa. Estos jugadores nos han transmitido en cada balón que van con todo. Ojalá pudiésemos llegar a lo del Liverpool».

¿ASCENSO EN CASA?: «Ni idea. Mañana se acaba la Liga. Para mí mañana hay un partido y es como si la Liga acabase en la jornada 38. Como en el fútbol pasan tantas cosas, mira el Deportivo que ahora resulta que sus mejores números son fuera de casa en esta segunda vuelta. Me ha tocado vivir en Sevilla en el segundo año con Unai Emery que ganamos la Europa League sin ganar ni un partido fuera de casa. El fútbol es tan relativo y pueden ocurrir tantas circunstancias que creo que encasillarse no sería oportuno. Mañana tenemos una oportunidad de pelear por tres puntos. Hay tantas situaciones que no dependen de uno… Lo que sí tengo es una confianza tremenda en estos jugadores y en este equipo porque estamos preparados para cualquier circunstancia y escenario, para cualquier situación. Esa fuerza la tenemos. A partir de ahí, a competir sin miedo, desde la felicidad y la ilusión. Sin pensar en las consecuencias. Ocuparnos del presente».

OLTRA Y LOS EMPATES EN TENERIFE Y OVIEDO: «Oltra nos conoce mucho y es un factor a tener en cuenta pero el fútbol es de los futbolistas. Después de 38 jornadas nos conocemos bastante ya. En una categoría tan igualada, tan al límite, que ir a Tenerife y sumar un punto fue importante aunque nos quedáramos con mal sabor de boca, pero sumamos. Y el otro día ganamos más que un punto. Ganamos una demostración de los valores que tiene este equipo. Todos queríamos ganar el partido. Hicimos borrón y cuenta nueva porque el lunes ya pensábamos en competir con el Tenerife pero cuando uno escucha las declaraciones de Martínez o ve cómo reacciona Germán, que si tenemos 68 puntos es en parte gracias a su magnífica temporada, o cómo el jugador suplente ese día sale a abrazar al campo a un compañero… Eso nos hace más fuertes a medio y largo plazo. Es más importante que una victoria, esa es la gran victoria. Nuestros valores y nuestra fuerza como equipo. Eso me pone».

ALTERNANCIA RODRI/RAMOS: «Me da igual quién juegue. Arriba, atrás y en el medio. Lo que nos ha traído hasta aquí es el equipo y los que nos va a seguir haciendo competitivos es el equipo. No nos afecta ni los que tienen cuatro tarjetas, ni molestias, ni el que tiene el día despistado… el que juegue, se lo merece. Porque me lo demuestran todos los días en el verde. El que salga va a matar por este escudo y por este equipo. Y ojalá estemos acertados y sumemos los tres puntos».