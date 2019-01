Granada-Albacete Diego Martínez: «En el club tenemos tolerancia cero con el racismo» PEPE MARÍN El entrenador rojiblanco recalcó que en el vestuario y el club hay tolerancia cero con el racismo FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 5 enero 2019, 00:01

Diego Martínez habló tras el partido para los medios y se mostró contrariado por las buenas sensaciones que le dejó un resultado no tan positivo. El empate, ante un gran equipo como el Albacete, fue valorado en alta estima por el gallego debido a que se necesitó remontar, sacando el carácter de los locales. Sin embargo, admitió que en la primera parte pudo haber mayor contundencia a la hora de finalizar los ataques.

PARTIDO: «Es difícil explicarlo. Me voy muy contento con el rendimiento, no con el resultado. Me voy con una emoción muy positiva. En la primera parte hemos vivido permanentemente en campo contrario. El equipo se mereció el gol, que pudo llegar antes del descanso con Fede Vico o el lanzamiento de Montoro. El equipo tuvo ritmo, recuperaciones, valentía, muchas cosas. Empieza la segunda parte y los primeros cinco minutos están ellos mejor, pero luego cogemos el peso del partido de nuevo y empezamos a tener llegadas pero justo encajas el 0-1 ante un gran Albacete. El equipo se rehace y vuelve a levantarse. Hace el 1-1, tenemos otro tiro que va al larguero, varias a bocajarro. Ha sido un muy buen partido de fútbol del Granada ante un rival difícil».

FALTA DE REMATE: «Yo creo que hemos llegado muy bien. Si esas llegadas van entre los tres palos, habrían sido gol. El equipo ha tenido pausa ante un rival que se cierra bien, se entregó y se intentó. Sí que nos faltó contundencia. Estuvimos más cerca del 1-0 que del 0-1 durante todo el partido. Pero esto es fútbol y el rival venía en buena dinámica. Me quedo con los mano a mano que asumen nuestros centrales, con los contrataques suyos que manejamos bien. Es una lástima. Hemos jugado con paciencia y pasión. El que haya venido a ver a su equipo, ha disfrutado. Hay que pensar en positivo, en el punto y a por lo siguiente».

RACHA POSITIVA: «Siempre queremos ganar, por eso lo buscamos en casa y fuera. Inentamos demostrar nuestra identidad como equipo. Ahora se valora estos dos empates al equipo, pero depende de lo siguiente si los metemos en positivo o en negativo. Cuando no puedes ganar y lo das todo, empatar es lo mejor. A partir de ahí a seguir progresando. Hoy me voy contento con la imagen y el atrevimiento».

EPISODIO RACISTA: «Desconozco la situación, me he metido rápido para el cara a cara -entrevista que realizan las televisiones a ambos entrenadores-. Tenemos a Adrián Ramos que es de color y en el club tenemos tolerancia cero hacia el racismo. Valoraremos lo que haya pasado y hablaremos con los jugadores».

LESIÓN REY MANAJ: «Yo estaba de recogepelotas en Vigo cuando estaba en la cantera del Celta y recuerdo una jugada entre el Celta y, precisamente, el Albacete. Una de Vasilevic con Juan Sánchez. Fue la misma acción y también acabó en el hospital. Son situaciones fortuitas. Sí pienso que sería interesante tener el VAR y a partir de ahí analizar. Germán estaba jodido, nadie quiere que ocurra eso. Él no lo ha visto. Lo sentimos mucho, pero es una acción fortuita, y encima con un exjugador de la casa. Insisto en que el VAR es importante».