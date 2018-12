Granada CF Diego Martínez: «En esta categoría no hay estatus» LALIGA El entrenador del Granada se felicita por la «concentración y la solidaridad» mostrada por el equipo para ganar al Nástic de Tarragona RAFAEL LAMELAS TARRAGONA Sábado, 8 diciembre 2018, 18:24

El entrenador del Granada, Diego Martínez, analizó la victoria de su equipo ante el Nástic de Tarragona (0-1) al finalizar el partido, en la habitual rueda de prensa.

ANÁLISIS: «Sabíamos que ganar siempre es difícil en esta categoría. Nos iban a exigir mucho. En la primera parte tuvimos el control del balón, más allá del juego directo de ellos. Nos faltó contundencia ofensiva en el último tramo. Unas cuantas acciones buenas. Hicimos un gol en el contraataque. En la segunda quisimos tener el control pero no fuimos capaces, pese a que la primera ocasión fue nuestra. Nos exigieron en juego directo y faltas. Metimos a Vico para buscar control, pero nos encontramos en una situación con más perdidas. Luego metimos tres centrales para cerrar la situación ante sus puntas y sus intentonas en ataque. Manejamos bien la situación.

«Era el partido que nos esperábamos. Extremadura, Reus, Málaga... Me encantaría tener los momentos que hemos tenido en la primera parte. Queríamos salir con el balón controlado, pero no es fácil. No estuvimos tan precisos como otras veces, o cuando no acabas de matar el partido, hay que ser solidario y tener concentración. Tuvimos determinación para sumar los tres puntos. Con Barreiro, Uche, Del Moral pueden tener siempre acciones peligrosas».

VICTORIA CON COLISTA: «No miramos a la clasificación. El Nástic nos ha exigido. Ganar da confianza. Hay que celebrar en el trayecto lo ocurrido pero a partir de mañana hay que preparar el siguiente. En esta categoría no hay estatus, es igual de difícil ganar con uno u otro, todos los partidos son complicados. Hemos llevado el partido a otras características. A cometer pocos errores y competir».

ÁRBITRO: «Pitar es complicado. Lo digo ahora y también hace tres semanas: usar el VAR sería bueno para todos. Estamos en una gran Liga, con grades equipos, y los árbitros necesitan esta ayuda. También hemos sufrido situaciones parecidas. El fútbol se haría más sencillo».