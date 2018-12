Granada CF Diego Martínez resalta que «vamos a necesitar competir todos: equipo y afición» P.V./GCF El técnico del Granada no se fía de un Oviedo del que destaca que «tiene muchos argumentos individuales y colectivos» ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 14 diciembre 2018, 14:20

El entrenador del Granada, Diego Martínez, compareció en rueda de prensa para valorar el próximo partido de su equipo ante el Real Oviedo y estas fueron sus palabras:

-VUELTA A LOS CÁRMENES: «Volvemos, aunque parece que fue ayer la última vez. Vamos a necesitar un gran ambiente, vamos a necesitar competir todos, desde el primero hasta el último que esté en Los Cármenes. Necesitamos que la afición esté ahí con el equipo, que a su vez tratará de transmitir emoción y todo lo que nos ha traído hasta aquí. El horario es bueno y necesitamos el apoyo de la gente para volver a ganar en Los Cármenes, que es un gran reto, de máxima dificultad, pero que nos ilusiona mucho».

-ESTADO DE MONTORO: «Esperemos que bien, aunque tendremos que esperar a mañana. Esperemos que no haya ningún problema de última hora porque en invierno hay gripes, catarros y este tipo de cosas a última hora».

-ASPECTOS A MEJORAR TRAS DOS PARTIDOS SIN GANAR EN CASA: «Cosas mal siempre hacemos, y más si tienes en cuenta que hablas de un deporte de 90 minutos, pero lo más importante es hacer un gol más que el contrario. Va a ser un partido ante un rival muy muy difícil, muy duro, muy competitivo, que juega con un nivel alto de intensidad, que tiene grandes jugadores técnicos como Tejera, delanteros de nivel como Baldé, como Toché... Es un equipo con muchos argumentos individuales y colectivos. La fluidez que nosotros queremos tener será dificil tenerla, pero quiero que cuando estemos bien, cuando estemos en nuestra mejor versión, seamos capaces de trasladarlo al marcador, de hacer gol y que esos goles a favor nos acerquen a los tres puntos».

-PRESIÓN DEL LIDERATO: «Volvamos tres semanas atrás. Perdemos con el Sporting, hay dramatismo, todo el mundo llorando por las esquinas... No seamos eufóricos ni dramáticos. Queda tanto tiempo que aún nos quedan más puntos de los que hemos jugado. Aquí no se mira la clasificación, creo que sería un gran error. Es verdad que los rivales se pueden motivar así y nos pueden plantear cosas distintas como lo han hecho esta temporada en Los Cármenes. Estamos preparados para todo tipo de partido y para todo tipo de escenario. Queremos ser competitivos. Respetamos al rival y a la vez confiamos en nosotros mismos».

-PUERTAS Y VICO: «Últimamente hemos solventado el problema del lateral izquierdo. Aunque hablemos de jugadores que están más adelante el tener un lateral ahí a pierna cambiada eso condiciona mucho la situación del equipo. Intentamos aprovechar el momento de juego de cada uno. Igual que ha habido momentos que Puertas no ha tenido esa confianza ahora, a pesar de no conseguir gol, vuelve a tener confianza, capacidad, vuelve a intentarlo...Fede nos da pases de gol, conducciones... Son dos futbolistas que están trabajando extraordinariamente bien y nos están aportando mucho. Intentamos aprovechar su buen momento y también lo pensamos en función del rival. Quizá que uno entre faltando 20-25 minutos es más necesario para el equipo. Esa decisión a veces es más acertada y a veces menos pero no se puede olvidar que los jugadores a veces también están más acertados y a veces menos».

-BAJA DE JOSELU: «No nos fijamos en los que no van a estar. Joselu es un gran tipo, que el Oviedo se lo pudo llevar este verano y aunque no va a poder estar, el Oviedo tiene jugadores muy importantes. Le deseamos una pronta recuperación y que tenga un gran año porque se lo merece».

-DESAPARICIÓN DEL REUS: «Hablar de hipotesis no me gusta. Llevo una semana deseando que llegue el partido del Real Oviedo. Tengo todos mis sentidos puestos en el Oviedo, es nuestro último partido del año en casa y creo que estamos en un momento de apretar el acelerador, exigirnos al máximo y creo que desviar la atención de esto, que es muy importante, sería un grave error. Necesitamos todo de todos ahora y competir mañana ante un rival tan difícil como el Real Oviedo».