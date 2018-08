Granada CF Diego Martínez: «Hemos jugado los mejores minutos de la pretemporada» GCF El entrenador del Granada lamentó la falta de contundencia y analizó los dos esquemas utilizados ante el Cartagena R.I. CARTAGENA Lunes, 6 agosto 2018, 23:54

Diego Martínez sumó hoy su primer revés como entrenador del Granada. Un tropiezo carente de consecuencias, pues no deja de ser un partido preparatorio para todo lo que llegará en apenas unos días. La derrota en Cartagena fue contradictoria para el pontevedrés, ya que su equipo jugó mejor que nunca por tramos. «Hemos entrado en el partido mejor que ayer (domingo, ante el Elche), pero una acción desafortunada nos hace ir en contra en el marcador. A partir de ahí, tenemos 20 minutos que son de los mejores de la pretemporada, con mucha fluidez y ocasiones. Nos ha faltado esa contundencia que nos diese el empate«, analizó el entrenador con respecto al primer tiempo. Más difícil se pondría el encuentro tras el 2-0. »Una pérdida nuestra nos pone el partido cuesta arriba, pero seguimos jugando. Era difícil por el estado del terreno de juego, pero el equipo siguió intentándolo, hicimos el 2-1 y tuvimos alguna acción más que es la que te da el empate, pero luego llegó esa acción de falta (el 3-1)«, aseguró el técnico. Martínez recordó también la carga física que su equipo tiene en las piernas y que lo importantes es »seguir luchando y sumando minutos«.

«Sólo queda darle la enhorabuena a los rivales y las gracias a todos los jugadores por su esfuerzo. Hay que aprender y mejorar», continuó diciendo el rojiblanco. El pontevedrés reconoció el cambio al 4-2-3-1, con Vico, puertas y Vadillo formando una línea de mediapuntas parecida a la que se vio el pasado curso futbolístico en Granada. «Hemos fijado un poco más a Alberto. Luego en la segunda parte ya sí era un 4-4-2» confesó Diego Martínez.

El desgaste, aunque está ahí, no es excusa pues «era lo que buscábamos. Minutos de competición. Ya son muchos los jugadores que han jugado 90 minutos completos, y después de una semana durísima. Nosotros buscamos rodaje y fútbol. Es una lástima no haberle dado continuidad con el gol a esos 20 minutos. Los mejores de la pretemporada y además con gol en contra, que eso no nos había pasado hasta ahora» declaró.

«Haciendo un análisis más profundo, en la segunda parte teníamos más gente en el área cuando centrábamos, pero en el desarrollo y el juego entre líneas, hemos creado más peligro en la primera parte. Hubo mucho intercambio de posiciones, muchas situaciones, muchas paredes, muchas acciones en el área... En la segunda teníamos más dificultades para llegar, pero una vez centrábamos había más presencia» concluyó el entrenador del Granada.